Sepultan a más de 150 víctimas sin identificar tras los terremotos en Venezuela

Luego de la tragedia que llegó a Venezuela la noche del 24 junio, cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 azotaron varias localidades del país sudamericano, se empiezan a sepultar a las víctimas mortales que no fueron identificadas.

Hasta el último reporte oficial de las autoridades, ya suman 3 mil 899 personas las que perdieron la vida, de las cuales, los cuerpos de al menos 300 no han sido reclamados por sus familiares.

Sepultan a más de 150 víctimas sin identificar en Venezuela

Ante el inminente riesgo sanitario que representa la descomposición natural de los cuerpos, las autoridades de Venezuela se vieron obligadas a tomar drásticas medidas de salud pública.

Con el fin de evitar la propagación de enfermedades y epidemias en la región, se dispuso la creación inmediata de un cementerio improvisado. Este lugar fue establecido en una zona montañosa y aislada, ubicada a unos 23 kilómetros de La Guaira, la localidad que sufrió el mayor impacto de los movimientos telúricos.

🇻🇪⚫ Sigue la tragedia en Venezuela



El cementerio La Esperanza, en Vargas, preparó cientos de fosas comunes para recibir a las víctimas de la emergencia.



Las labores de rescate han dado paso a una fase marcada por la resignación, mientras decenas de familias esperan recuperar… pic.twitter.com/Wl1XNeeQY9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 9, 2026

Bajo el nombre de cementerio "La Esperanza", este espacio ha comenzado a recibir los restos de más de 150 personas fallecidas que, hasta el momento, no han podido ser identificadas.

El propósito principal de esta medida es doble, pues se busca garantizar un trato digno y un sepelio respetuoso a las víctimas de la tragedia, además de evitar un posible riesgo de propagación de enfermedades.

Así es el cementerio La Esperanza

El cementerio "La Esperanza" es un gran terreno con una excavación gigante, donde se depositan los ataúdes de las víctimas.

Al pie de los fosos se han comenzado a colocar cientos de cruces blancas de madera, acompañadas en algunos casos por pequeños ramos de flores.

Aumenta cifra de muertos en Venezuela

El último reporte de las autoridades indican que suman 3 mil 899 personas fallecidas tras los terremotos que afectaron regiones como La Guaira y Caracas.

La cifra de heridos se mantiene en 16 mil 740, mientras que las personas sin vivienda son 17 mil 907 y las rescatadas en 6 mil 462.