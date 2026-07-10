Muerte de Lorenzo Salgado: ICE presiona a migrantes detenidos para que no declaren en su contra

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), declaró que las tres personas arrestadas durante el operativo en el que murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, Texas, están siendo presionadas para aceptar una "autodeportación".

El operativo del pasado 7 de julio fue realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de detener a varios indocumentados, pero terminó en el fallecimiento del mexicano.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Salgado Araujo intentó evitar su arresto, desobedeciendo varias instrucciones verbales y, presuntamente, tratando de embestir con su vehículo a un agente del ICE, quien respondió disparando en defensa propia.

Junto con él viajaban su hermano y dos compañeros de trabajo, los cuales fueron detenidos durante el operativo.

ICE no quiere que declaren en su contra

En declaraciones a The New Republic, Juan Proaño señaló que los familiares de los detenidos finalmente pudieron comunicarse con ellos y conocieron las condiciones en las que se encuentran.

Según explicó, las autoridades migratorias están intentando que firmen documentos para abandonar voluntariamente el país y así evitar que declaren en contra de ICE y den su versión de los hechos.

Lorenzo Salgado Araujo's family has not been able to identify and claim his body and has faced hurdles in trying to do so, said LULAC CEO Juan Proaño during a press conference held Thursday. ⁠

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Salgado, 52, a Mexican citizen, was shot and killed Tuesday in Houston’s Magnolia… pic.twitter.com/9vFi4Wjyly — Houston Chronicle (@HoustonChron) July 9, 2026

El representante de LULAC destacó que los tres hombres son testigos clave de lo ocurrido, ya que presenciaron directamente los hechos que terminaron con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo.

Por su parte, el Gobierno de México anunció que emprenderá acciones legales para exigir justicia por la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE.

Familia de Lorenzo Salgado Araujo exige justicia

En una conferencia de prensa, los hijos de Lorenzo Salgado Araujo rompieron el silencio tras la muerte de su padre, asegurando que no le creen a la versión de ICE y exigiendo justicia.

“Lo que pasó es que mi padre fue seguido por dos carros sin logos. Si mi padre hubiera visto un emblema del ICE o el emblema de cualquier agencia del orden público, mi padre hubiera obedecido, se hubiera detenido y no hubiera huido. Manejó rápido porque pensó que era perseguido. Pensó que le robarían sus herramientas de trabajo”, dijo Ronaldo Salgado.

