Comparan a Katy Perry con Lady Di; esta es la razón

Camila y Carlos III fueron coronados oficialmente reyes de Reino Unido en la ceremonia de coronación que se realizó en la Abadía de Westminster, hoy 6 de mayo, donde hubo algunos detalles que salieron a relucir propios de un evento de esta magnitud y es que en redes sociales han comparado a la cantante estadounidense Katy Perry con Lady Di, te decimos por qué.

Algo de lo más esperado, después de la coronación, sin duda, es los looks que llevan las celebridades invitadas, pues este tipo de eventualidades se vuelve un exquisito desfile de moda donde muestran sus mejores modelos.

Por esta razón comparan a Katy Perry con Lady Di

La cantante Katy Perry deslumbró con un look en color lila ceñido al cuerpo, teniendo como accesorios extra un par de guantes y una diadema con un adorno tipo sombrero a juego con el color de su traje.

Katy Perry is the main event during the #Coronation. pic.twitter.com/wPgE2UI07c — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 6, 2023

El coordinado de blazer y falda a la rodilla recordó a los internautas un look que Lady Di usó en una visita a Washington en 1997, donde además incluyó un collar de perlas, que, a su vez, la cantante pop quizá pudo replicar en esta ocasión durante la coronación del rey Carlos III y Camila. En redes sociales no dejaron pasar este posible homenaje de la famosa a la siempre amada princesa Diana.

Katy Perry tribute Princess Diana 💜 pic.twitter.com/PXz6gwZjtW — mik 🍭 (@perryssaince1) May 6, 2023

Otra situación que llamó la atención y causó gracia entre los internautas fue el hecho de que la artista pop estuvo "perdida" y no encontraba su lugar en la ceremonia de coronación del rey Carlos III.

Katy Perry publicó en su cuenta de Twitter para todos sus fans que sí pudo localizar su lugar. "No se preocupen, chicos, encontré mi asiento", se lee en el posteo que ya cuenta con más de 70 mil reacciones.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

Este 6 de mayo se realizó la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, el monarca tuvo que esperar más de 70 años para llegar a este día y suceder a su madre, la reina Isabel II.

Miles de personas estuvieron presentes en el momento histórico siguiendo la ruta de los reyes desde la procesión del Palacio de Buckingham hasta la Abadía, y después esperaron para el tradicional saludo de la Familia Real.