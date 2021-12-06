Congresista de EU publica foto navideña con su familia portando armas

El congresista republicano de Kentucky, Estados Unidos (EU), Thomas Massie compartió una foto navideña con su familia posando con armas largas y de grueso calibre para desear Feliz Navidad y pedir que Santa Claus les trajera municiones.

A través de sus redes sociales, el congresista compartió dicha foto donde la familia aparece sentada en un sillón con armas en sus manos y un árbol de navidad colocado en el fondo de la habitación.

“¡Feliz Navidad! PD. Santa, trae munición”, escribió el congresista de EU en su cuenta de Twitter.

En la foto navideña, todos los seis miembros de la familia de Thomas Massie se ven posando con armas como: ametralladoras, escopetas y rifles.

Este suceso, se comparó con el tiroteo de Michigan, ya que la foto del congresista de EU fue publicada días después de que se diera a conocer que fue causado por un niño de 15 años.

Hasta el momento, Thomas Massie no ha emitido una declaración al respecto.

Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

¿Por qué relacionan al congresista de EU con el tiroteo de Michigan?

El 30 de noviembre por la tarde, se registró un tiroteo en una escuela de Oakland Michigan, EU, donde resultaron siete personas heridas y al menos tres muertos.

La policía de EU detalló que recibió más de cien llamadas informando el incidente, por lo que las autoridades de emergencia se movilizaron de inmediato, encontrando a un presunto tirador junto a una pistola.

El sospechoso de provocar el tiroteo en Michigan era un alumno de 15 años de edad que estudiaba en el segundo año de la escuela, quien entró al plantel con un arma semiautomática y disparó contra sus compañeros.

Las autoridades encontraron que Jennifer Crumbley, la madre del autor del tiroteo de Michigan, escribió en su blog una carta abierta para el entonces presidente de EU, Donald Trump, ello en noviembre del 2016, agradeciéndole el permiso de portar armas.

El tiroteo de Michigan sucedió semanas antes de la publicación del congresista de EU, por ese motivo han sido comparados por el uso de armas.

