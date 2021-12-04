Detienen a padres del estudiante responsable del tiroteo de Michigan

Los padres del estudiante de 15 años de edad, acusado de disparar y matar a cuatro adolescentes en el tiroteo de Michigan, Estados Unidos (EU), fueron detenidos la madrugada de este sábado 4 de diciembre.

Las autoridades informaron que después de que un fiscal presentó cargos de homicidio involuntario contra James y Jennifer Crumbley, los padres del estudiante sospechoso de causar el tiroteo en Michigan, se escondieron en un edificio comercial.

El jefe de policía de Detroit, James E. White, agregó que la pareja recibió ayuda para entrar a dicho edificio, ubicado en la ciudad de Detroit, que alberga obras de arte, añadió que la persona que los apoyó también podría enfrentar cargos.

E. White comentó que los padres del autor del tiroteo de Michigan se encontraban “angustiados” en el momento de ser arrestados.

El 30 de noviembre se registró un tiroteo en una escuela en Oakland, Michigan, EU, dejando hasta el momento, al menos cuatro muertos y siete personas heridas.

Tras el ataque, Ethan Crumbley, un estudiante de 15 años de edad, quien estudiaba el segundo año de la escuela, fue detenido al ser señalado como el principal sospechoso de cometer el tiroteo en Michigan, pues disparó contra sus compañeros con una pistola semiautomática.

NOW: Detroit Police Chief James E. White confirms arrest of James and Jennifer Crumbley, parents of alleged Oxford shooter Ethan Crumbley, 15, on the city’s east side.



We continue to extend our deepest condolences to the the community of Oxford. 🙏 #OneDetroit pic.twitter.com/QAoiolvlFf — Detroit Police News (@detroitpolice) December 4, 2021

Madre del autor del tiroteo de Michigan escribió carta a Trump

Tras realizar investigaciones, las autoridades encontraron que Jennifer Crumbley, la madre del autor del tiroteo de Michigan, escribió en su blog una carta abierta para el entonces presidente de EU, Donald Trump, ello en noviembre del 2016, agradeciéndole el permiso de portar armas.

"Como mujer y agente de bienes raíces, gracias por permitirme tener el derecho a portar armas. Esto me permite estar protegida si le muestro una casa a alguien con malas intenciones. Gracias por respetar esa Enmienda”, escribió Jennifer Crumbley.

La policía de Detroit también encontró que la pistola semiautomática que el estudiante utilizó para presuntamente matar a cuatro estudiantes y herir a unos siete compañeros, fue adquirida de manera legal por su padre, James Crumbley.

Además, hallaron que antes del tiroteo, el estudiante menor de edad, Ethan Crumbley, publicó este mensaje en sus redes sociales: “Ahora me convierto en la muerte, destructor de mundos, nos vemos mañana en Oxford”.

Ante estas pruebas y el avance de las investigaciones, las autoridades comentaron que el tiroteo de Michigan parece que fue planeado con anticipación y no un acto espontáneo de violencia.