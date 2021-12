Qué implica que Thomas Massie y su familia posen con armas de fuego

Cuando ves a la familia completa de Thomas Massie posando y sonriendo con armas en las manos entiendes que la indolencia llegó a un punto alarmante.

Y lo digo porque solo unos días antes de esta polémica foto que ha sido vista por todo el planeta con asombro, ocurrió en un tiroteo en una escuela de Michigan.

¿Y el dolor de esos padres dónde queda? ¿Y qué pasó con el debate sobre el control de armas en Estados Unidos? Hay muchas preguntas y tan pocas respuestas en medio de un mar de incertidumbre y dolor.

El padre de la familia que apunta sonriendo es Thomas Massie, un firme defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, el derecho a portar armas, y quien siempre se ha opuesto a cualquier iniciativa de control de armas, porque según él, eso no detendrían las masacres escolares.

Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Massie busca reducir la edad para acceder a las armas

En abril, Massie presentó un proyecto de Ley para reducir la edad para comprar armas de fuego de 21 a 18 años.

No estamos en contra de la segunda enmienda, la portabilidad responsable de armas se permite. Pero, ¿entonces? Si un mayor control para adquirir un rifle no es la solución y no terminará con las masacres, ¿qué está haciendo como legislador para frenar la tragedia en la que está sumergido su país?

Porque si lo llevamos a los números, en lo que va de año han ocurrido 615 tiroteos . Eso ha dejado casi 18 mil personas muertas en tiroteos en Estados Unidos en los últimos diez meses del 2021.

Falta contar noviembre y diciembre y ya es evidente el aumento descontrolado de este tipo de crímenes en ese país, porque se estima que los números del 2021 superen el registro del 2020, que dejó un total de 19 mil 400 muertes y 15 mil 400 en 2019.

En 2020, por cierto, la violencia con armas de fuego mató a casi 20 mil estadounidenses, más que en cualquier otro año en al menos dos décadas.

Sí, nuestro vecino tiene un problema tremendo y casi nadie lo quiere arreglar.