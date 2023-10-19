Congreso CDMX aprueba licencia temporal a Santiago Taboada

El Congreso de la Ciudad de México informó que aprobó la licencia solicitada por el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, para buscar la candidatura del Frente Amplio e ir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; al frente quedará el director general de Jurídico y Gobierno.

El mensaje se da luego de que Taboada expresó su deseo por competir en las elecciones 2024, al tiempo que envió una solicitud de licencia apara poder construir un proyecto que, en palabras suyas, acabará con las desigualdades.

¿Por cuántos días solicitó licencia Santiago Taboada?

En la carta que presentó y compartió en redes sociales, establece que pide licencia por 41 días, por lo que queda a disposición de Gabriela Salido, quien es la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso CDMX; tras aprobarse comenzará a tomar efecto el sábado 21 de octubre.

Añadió que durante los 41 días de ausencia Jaime Isael Mata Salas, director general de Jurídico y Gobierno, será el encargado de estar al frente del despacho y de las exigencias que demande la alcaldía Benito Juárez.

Como lo comuniqué el fin de semana, he solicitado licencia al @Congreso_CdMex para dedicarme de tiempo completo a construir el proyecto que habrá de acabar con las desigualdades en nuestra #CDMX, y que devuelva la seguridad y la paz. No voy a descansar hasta lograr el cambio que… pic.twitter.com/Tefy6CIaBV — Santiago Taboada (@STaboadaMx) October 19, 2023

¿Quiénes buscan la jefatura de gobierno de la CDMX por parte de Morena?

El pasado el jueves 28 de septiembre, el consejo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) definió a los cuatro aspirantes para liderar la coordinación de los Comités en Defensa de la 4T, entre los políticos que se sumaron a la lista final están el exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; Mariana Boy, quien se desempeña como titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y López-Gatell.

¿Cuáles son los requisitos para ser Jefe de Gobierno en la Ciudad de México?

Los políticos ya mostraron sus intenciones por gobernar la Ciudad de México en 2024 y lograr que millones acudan a las urnas el 2 de junio, pero es importante conocer qué requisitos establece la Constitución capitalina, los más importantes son:

