¡Es OFICIAL! CDMX declara esta fecha de septiembre como Día del Rocanrol Mexicano

¡Saca tus mejores pasos! El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó que en septiembre se conmemore el Día del Rocanrol Mexicano.

El dictamen fue presentado por el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quien afirmó que el rocanrol mexicano forma parte de la cultura, identidad e historia nacional.

¿Cuándo se celebrará el Día del Rocanrol Mexicano en CDMX?

En el recinto legislativo, los diputados aprobaron que durante este mes se celebre dicha fecha con el objetivo de reconocer el impacto cultural, artístico y social que ha tenido este género musical. El Congreso capitalino declaró que sea el 11 de septiembre el Día del Rocanrol Mexicano.

El diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez refirió que el rocanrol mexicano ha acompañado a los jóvenes de distintas generaciones, barrios y movimientos culturales como un espacio para expresarse con libertad.

“El rocanrol nunca ha sido solamente un género musical. Ha sido una forma de expresión y, para muchas generaciones, una manera de decir lo que se piensa, lo que se siente y lo que se quiere transformar”, aseguró el Presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

¿Por qué se celebrará el Día del Rocanrol Mexicano?

El objetivo de la propuesta es que esta conmemoración contribuya a fomentar la difusión del legado musical del rock mexicano, desde sus formas más clásicas hasta sus expresiones actuales.

"El Congreso capitalino declaró el 11 de septiembre como el “Día del Rocanrol Mexicano”, en reconocimiento al impacto cultural, artístico y social que ha tenido este género musical en la historia moderna de México, al trascender generaciones, regiones y clases sociales", informó el Comgreso de la CDMX.

Contemplan crear foros y festivales musicales en CDMX

Lobo Rodríguez argumentó que declarar el Día del Rocanrol Mexicano permitirá crear foros, festivales, exposiciones y actividades académicas en torno a este género.

También externó que se podría impulsar el desarrollo de la educación musical en las escuelas, con el rock como herramienta pedagógica; fortalecer la industria musical independiente, y promover a nuevas generaciones de músicos, productores y promotores musicales.

El diputado afirmó que la historia del rocanrol mexicano está profundamente vinculada con la CDMX, al ser escenario, punto de encuentro y semillero de muchas de las bandas roqueras.

“Aquí surgieron y se desarrollaron bandas, músicos, foros y movimientos que fueron construyendo una identidad propia y demostraron que la cultura no sólo se encuentra en los grandes recintos o las instituciones, sino que también se construye en las calles, barrios, espacios independientes y lugares donde jóvenes y comunidades encuentran una guitarra, un micrófono, una batería o simplemente un espacio para reunirse y decir: ‘aquí estamos, estos somos y esto tenemos que decir’”, expresó.

