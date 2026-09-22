¿La Luna de Cosecha o Harvest Moon influye en la agricultura? Esto dice la ciencia

La idea de que la Luna puede influir en las plantas viene de mucho tiempo atrás. En distintas culturas agrícolas se relacionaron las fases lunares con momentos específicos para sembrar, podar o cosechar, bajo la creencia de que la luz de la Luna o su fuerza gravitacional podían modificar el comportamiento de las plantas.

¿Cómo afecta la luna a las plantas y los cultivos?

Una de las explicaciones tradicionales sostiene que, así como la Luna influye en las mareas, también podría afectar el movimiento del agua en el suelo y dentro de las plantas. Sin embargo, no existe evidencia científica sólida que demuestre que las fases de la Luna determinen el crecimiento o rendimiento de los cultivos.

¿Qué dice la ciencia sobre el mito de la Luna y la agricultura?

Aunque la Luna sí ejerce efectos físicos sobre la Tierra, eso no significa que sus fases tengan un impacto significativo en la agricultura. La luz lunar es demasiado débil frente a la solar y los cambios gravitacionales asociados con las distintas fases son muy pequeños a escala de una planta.

Por eso, factores como la disponibilidad de agua, temperatura, luz solar, nutrientes, tipo de suelo y condiciones meteorológicas tienen un papel mucho más importante en el desarrollo de un cultivo.

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La creencia se mantiene principalmente por tradiciones agrícolas transmitidas durante generaciones y por la observación de coincidencias entre determinados ciclos naturales y las fases lunares. Hasta ahora, esas coincidencias no han permitido establecer una relación causal comprobada.

¿Cuándo ocurre la Luna de Cosecha o Harvest Moon en 2026?

La llamada Luna de Cosecha es el nombre tradicional que recibe la Luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de otoño. No necesariamente aparece siempre en octubre: dependiendo del calendario astronómico, puede presentarse en septiembre.

De acuerdo con el calendario lunar de TheSkyLive, en 2026 la Luna llena de septiembre ocurrirá el 26 de septiembre. Esta será la Luna llena asociada con la tradicional Luna de Cosecha de este año.

El nombre Harvest Moon tiene un origen práctico: antes de la iluminación eléctrica, una Luna llena cercana al equinoccio permitía contar con más luz natural después del atardecer, algo que podía facilitar las labores agrícolas durante la temporada de cosecha.

Eso explica parte de la relación histórica entre esta Luna y el campo, pero no significa que la Luna llena provoque una mayor producción agrícola o que determine cuándo debe sembrarse un cultivo.