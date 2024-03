¡Con millones en la bolsa! Conor McGregor superó a ‘The Rock’ en sueldo para un actor debutante

Conor McGregor, empresario y excampeón de peso pluma y peso ligero en la UFC, debutó en el mundo cinematográfico y rompió un récord millonario que ostentaba el actor y exluchador de la WWE, Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Luego de saltar a escena en el séptimo arte con el ‘remake’ del popular filme ‘Road House', conocida en México y Latinoamérica como ‘El duro', ‘The Notorious’ superó la cifra millonaria que ganó Dwayne Johnson cuando debutó como actor en el filme ‘The Mummy Returns’ (2002).

En el filme de la ‘Momia Regresa', ‘The Rock’ interpretó al ‘Rey Escorpión’ junto a actores de la talla de Brendan Fraser y Rachel Weisz, y en esa popular cinta, el exdeportista ganó 5.5 millones de dólares por su participación.

Tuvieron que pasar más de 20 años para que un atleta lograra superar la cifra de ganancias que impuso ‘The Rock’; y fue precisamente Conor McGregor que rompió esta marca tras recibir más de 5.5 millones de dólares por una importante compañía que ofrece su servicio de streaming.

| REUTERS

¿Qué otros atletas saltaron del deporte al cine?

Deportistas que saltaron del mundo deportivo al séptimo arte son muchos; sin embargo, entre los nombres que más dominan esta lista se encuentran atletas de las tallas de Arnold Schwarzenegger (Hércules in New York), John Cena (The Marine), Mike Tyson (The Hangover) y Ronda Rousey (The Expendables 3).

En 1969, ‘Mr Olympia’ obtuvo una ganancia de 12 mil dólares por su protagónico en ‘Hércules in New York’, siendo el deportista de la lista de grandes referentes en obtener la menor cifra por su participación como actor. Por su parte, en el filme ‘The Hangover', la participación de Mike Tyson le dejó 100 mil dólares en el bolsillo, mientras que en 2006, John Cena ganó 280 mil dólares por ‘The Marine'.

El papel de las mujeres deportistas que debutan en el cine también tiene gran peso; sin embargo, la que encabeza esta lista en las participantes es la peleadora de artes marciales mixtas, Ronda Rousey, quien obtuvo 400 mil dólares por actuar en el filme.

El Rey sin corona

Uno de los personajes más recordados por una generación en el mundo de los deportes es Michael Jordan. Su magia dentro de la duela, lo hizo dar un salto al séptimo arte. Fue en 1996 cuando fue protagonista junto a los Looney Tunes en ‘Space Jam', y si bien, no existe una cifra oficial de cuánto ganó en total por esta película, se presume que fueron más de 20 millones de dólares.