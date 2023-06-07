¿Qué dijo AMLO sobre la renuncia de Marcelo Ebrard a la SRE?

Durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el anuncio del canciller Marcelo Ebrard sobre su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para enfocarse en las elecciones 2024 por la presidencia junto a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Como sabemos, hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición, porque van integrados; entonces, ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (...)", señaló.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si Gerardo Fernandez Noroña entraría en esa lista, él dijo que es aspirante del Partido del Trabajo y está en todo su derecho.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que será un hecho inédito el proceso de #Morena para elegir a su candidato presidencial ya que insiste en que no meterá la mano pic.twitter.com/tcykVXLSzU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

¿Quién ocuparía el cargo de secretario de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard?

"Hay tiempo todavía, apenas fue el anuncio", aseveró AMLO sobre quién ocupará el cargo que ocupaba Marcelo Ebrard.

Cabe recordar que fue durante la tarde del pasado martes 6 de junio, tan solo dos días después de las elecciones Edomex 2023, que el canciller Marcelo Ebrard anunció su renuncia frente a la SRE, sobre la cual especificó, sería a partir del lunes 12 de junio.

AMLO confía plenamente en la encuesta interna de Morena para designar al candidato presidencial

El presidente AMLO expresó que tiene plena confianza en el proceso de Morena para la elección del o la candidata para las elecciones 2024 por la presidencia; aseveró que los estatutos son claros e indican que se tendrá que realizar por medio de encuestas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prevé renuncias de la jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein y el titular de Gobernación, @adan_augusto así como del coordinador de los senadores de Morena, @RicardoMonrealA pic.twitter.com/rEUrJB8sPE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

Finalmente, el presidente López Obrador aseveró que quienes decidan contender para ser aspirante a la presidencia en 2024, tendrán que renunciar, ya que no pueden ocupar otro cargo público al ser candidatos.