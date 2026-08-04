Construyen el tren más rápido del mundo con tecnología de levitación magnética y una velocidad máxima de más de 600 km/h en Japón

Japón nuevamente se prepara para tener el título invicto del tren más rápido del mundo con un salto histórico en ingeniería ferroviaria gracias a la construcción del modelo Serie L0, un prodigio tecnológico capaz de superar los 600 km/h, o sea 10 kilómetros por minuto, equivalente a cruzar un país pequeño en minutos o volar más rápido que un avión comercial común. Cabe destacar que el ambicioso proyecto conectará ciudades claves como Tokio y Nagoya en un tiempo récord de apenas 40 minutos.

Desarrollado por Central Japan Railway Company (JR Central), el proyecto es conocido como "Chūō Shinkansen" y emplea levitación magnética para lograr este hito, sin embargo, el arranque de las obras sufrió años de retraso debido a los intensos debates medioambientales en la prefectura de Shizuoka, aunque el panorama ya quedó despejado y las autoridades dieron luz verde para su construcción, que terminará en 2036.

¿Cómo funciona la tecnología maglev que lo hace flotar?

Según JP Central, el secreto de su velocidad radica en la levitación magnética o maglev, que en lugar de rodar sobre rieles convencionales, el tren utiliza potentes fuerzas magnéticas para elevarse, eliminando así la fricción mecánica contra el suelo, haciendo que la unidad se deslice por el aire. Esta combinación de imanes y motores eléctricos permitirá a los vagones alcanzar velocidades que antes parecían exclusivas de ciencia ficción.

El tren más rápido del mundo está en Japón y conectará Tokio con Osaka.|Mainichi/Keisuke Umeda

¿Cómo será la ruta y los tiempos de viaje?

El Chūō Shinkansen" será un cambio abismal para los locales, pues la movilidad diaria entre Tokio y Nagoya exige hasta dos horas y media de trayecto en las líneas tradicionales, sin embargo, la nueva experiencia traerá consigo los siguientes tiempos.



Tokio a Nagoya: El trayecto tomará solo 40 minutos

Tokio a Osaka: Se completará en 67 minutos (programado para una fase posterior)

Velocidad de operación: Se fijará en 505 km/h para el servicio comercial, aunque el tren probó su capacidad a más de 600 km/h

Así, un trayecto que podríamos aterrizar en México de CDMX a Zacatecas, se haría en dichos tiempos.

Japón sigue invicto en su propio récord de tener trenes rápidos

Este sueño ferroviario no nació ayer, ya que Japón comenzó a experimentar con la tecnología maglev desde el año 1962, y tras décadas de perfeccionamiento en líneas de prueba especiales, como la de Yamanashi —donde en 1999 ya se rozaban los 550 km/h—, la Serie L0 representa la culminación de un esfuerzo de más de medio siglo enfocado en revolucionar el transporte de pasajeros.

Este tren representa un gasto abismal, pues su consumo eléctrico, confort y velocidad cuesta millones de euros.|Mainichi/Keisuke Umeda

¿Es viable ver esta maravilla tecnológica en América o Europa?

Aunque los apasionados de los trenes anhelan ver estas máquinas en todo el mundo, exportar el modelo de la Serie L0 enfrenta grandes obstáculos, pues se debe integrar un sistema ultrarrápido en otras regiones, las cuales resultan complejas debido a los siguientes retos:

