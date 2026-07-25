Lista de estaciones de la ruta completa del tren El Chepe y el costo según cada parada y clase

Viajar por las majestuosas Barrancas del Cobre, un sistema de cañones colosal ubicado en la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, es una de las experiencias turísticas más inolvidables de México, y para planear tu aventura con éxito, es indispensable conocer las estaciones y los costos del boleto del Chepe Express.

El Chepe Express no solo se disfruta por la ventana.

También se vive desde dentro.



🚆 Cada detalle está pensado para que el trayecto sea parte del viaje. pic.twitter.com/9qx5O0RqCt — Chepe Express (@chepeexpress) April 21, 2026

El recorrido completo abarca más de 350 kilómetros desde la costa del Pacífico hasta la Sierra Tarahumara en un trayecto con una duración de aproximadamente nueve horas atravesando túneles y puentes espectaculares. La ruta principal está conformada por cinco destinos mágicos donde puedes realizarlas siguientes paradas:



Los Mochis (Sinaloa): Punto de partida o llegada en la costa

Punto de partida o llegada en la costa El Fuerte (Sinaloa): Hermoso Pueblo Mágico con gran historia

Hermoso Pueblo Mágico con gran historia Bahuichivo (Chihuahua): Estación ideal para conocer Cerocahui

Estación ideal para conocer Cerocahui Divisadero (Chihuahua): El corazón de las Barrancas con vistas directas al cañón

El corazón de las Barrancas con vistas directas al cañón Creel (Chihuahua): El famoso Pueblo Mágico y principal destino turístico de la sierra

Precios del Chepe Express 2026 por clase y tramo

Según su sitio web, los costos varían dependiendo del destino, la clase elegida, que son: Primera, Ejecutiva o Turista; y si tu boleto es sencillo o redondo. Estos son algunos ejemplos de las tarifas actualizadas para disfrutar este 2026:



Ruta completa: Los Mochis a Creel

Primera Clase: Boleto sencillo ronda los $6,800 pesos; viaje redondo en $8,700 pesos Clase Ejecutiva: Aproximadamente $4,600 pesos sencillo y $6,100 pesos redondo Clase Turista: Cerca de $3,500 pesos en viaje sencillo y $4,800 pesos redondo

Los Mochis a Creel

Tramos intermedios populares

Si prefieres un trayecto más corto, como el de Los Mochis a Divisadero, las tarifas en Primera Clase son de unos $5,700 pesos en modalidad sencilla. Para quienes buscan mayor economía, el recorrido desde Los Mochis hacia El Fuerte en clase Turista cuesta alrededor de $1,500 pesos en formato sencillo o hasta $1,900 pesos si lo compras redondo.

Estos precios pueden variar por temporada. Para consultar detalles de tu itinerario, visita la página chepe.mx.