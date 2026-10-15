IMSS realiza Consulta Salarial 2026-2027 entre sus trabajadores

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) informó sobre la participación de las y los trabajadores del IMSS en la Consulta Salarial 2026-2027, así como de las incidencias registradas durante la jornada en las secciones sindicales del país y el Módulo Central.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) informó que hasta las 19:00 horas se registró una participación del 59.47% de las y los trabajadores del IMSS en la Consulta Salarial 2026-2027.

De las 10 unidades que habían reportado incidencias, el sindicato actualizó la cifra a seis incidentes menores de las 37 secciones sindicales del país y Módulo Central. Los centros de votación cerrarán a las 21:00 horas, momento en que se realizará el conteo de votos.

Comenzaron a llegar los primeros resultados de la Consulta Salarial 2026-2027 de las unidades electorales habilitadas en clínicas, hospitales y centros de trabajo del IMSS. Se observa una mayoría de votos en . Contra el incremento salarial de 6.8%. Se trata de resultados parciales de unidades electorales. Votos SÍ 665 (21.88%), votos NO 2,356 (77.53%), nulos 18 (0.59%).

Denuncian falta de medicinas en el IMSS; señalan a líderes sindicales que cobran cientos miles de pesos

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participaron en una marcha el pasado martes 13 de octubre de 2026, con protestas que continuaron el miércoles 14 en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados del país.

Los manifestantes exigen un aumento salarial del 10 por ciento directo al salario tabular, la destitución de su dirigente sindical, Rafael Olivos Hernández, la convocatoria a un congreso extraordinario y la revisión de los estatutos sindicales.

Mientras médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denuncian la falta de medicamentos y las carencias que enfrentan para atender a los pacientes, una investigación de Azteca Noticias puso bajo la lupa los ingresos y los cargos políticos de dirigentes sindicales vinculados con Morena.

Alejandra Ortiz, médica de base del IMSS, señaló que ocupar simultáneamente cargos sindicales y otras posiciones puede representar una desviación en la función de representación de la base trabajadora.

