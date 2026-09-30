Estudio revela que más de 3 mil millones de personas estuvieron expuestas a NIVELES EXTREMOS de ozono

Un análisis del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), perteneciente a la Unión Europea señala que cerca del 40% de la población mundial estuvo expuesta a niveles extremos de contaminación por ozono durante los primeros 8 meses de 2026.

Para elaborar el informe, se combinaron observaciones satelitales, mediciones terrestres y modelos de predicción atmosférica, con el objetivo de identificar la distribución de los contaminantes y sus efectos en distintas regiones.

Contaminación mundial por ozono

El estudio señala que la contaminación se dio por las olas de calor, los incendios forestales y las emisiones generadas por las actividades humanas, además, se advierte que puede desplazarse miles de kilómetros.

Asia registró una de las mayores afectaciones, con más de la mitad de sus habitantes expuestos a concentraciones extremadamente altas de ozono, mientras que en el norte del continente americano, más de dos tercios de la población experimentaron condiciones de calidad del aire consideradas malas o muy malas.

🔥 El humo de los incendios forestales cubrió Thunder Bay, Ontario, #Canadá, el 14 de julio de 2026, tiñendo el cielo de naranja y reduciendo la visibilidad.



Autoridades alertaron por la mala calidad del aire y pidieron a la población evitar actividades al aire libre. La… pic.twitter.com/MQDIyzknrq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

En Europa, las olas de calor también contribuyeron a elevar la contaminación. Aunque la región ha logrado avances en el control de otros contaminantes, cerca de la mitad de sus habitantes estuvieron expuestos a concentraciones inadecuadas de ozono.

En contraste, Sudamérica presentó mejores condiciones, pues el 81% de su población respiró aire con niveles buenos o aceptables.

¿Qué es la contaminación por ozono y qué problemas de salud provoca?

El ozono troposférico es un contaminante que se forma mediante reacciones químicas en la atmósfera, con su producción dependiente de la presencia de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, sustancias que proceden principalmente del transporte, las actividades industriales, la combustión y los incendios.

Cuando estos gases reaccionan bajo la radiación solar, especialmente durante los periodos de altas temperaturas, pueden generar concentraciones elevadas de ozono cerca de la superficie terrestre.

El informe documentó episodios en los que el humo de los incendios de Canadá, Estados Unidos, Francia, España y Bélgica recorrió grandes distancias y deterioró la calidad del aire en otras regiones.

La exposición al ozono puede provocar tos, irritación ocular y dificultades respiratorias. Además, puede agravar el asma y otras enfermedades pulmonares, lo que convierte a este contaminante en un riesgo para la salud.