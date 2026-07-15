Reuters | Incendios en Canadá ponen en riesgo a personas y animales

Reuters | Incendios en Canadá ponen en riesgo a personas y animales

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Reuters | Incendios en Canadá ponen en riesgo a personas y animales

Reuters | Incendios en Canadá ponen en riesgo a personas y animales

Reuters | Incendios en Canadá ponen en riesgo a personas y animales

Los más de 100 incendios forestales en Canadá no sólo afectaron a la región sureste, pues como consecuencia de los fuertes vientos, el humo se desplaza con rapidez hasta el norte de Estados Unidos.

Millones de ciudadanos canadienses y estadounidenses no han dejado de realizar sus actividades cotidianas a pesar de que el humo es un claro riesgo para su salud.

Algunos usan cubrebocas para evitar respirar un aire tan contaminado, mientras que otros prefieren ese riesgo con tal de no sentirse incómodos.

🔥 El humo de los incendios forestales cubrió Thunder Bay, Ontario, #Canadá, el 14 de julio de 2026, tiñendo el cielo de naranja y reduciendo la visibilidad.



Autoridades alertaron por la mala calidad del aire y pidieron a la población evitar actividades al aire libre. La… pic.twitter.com/MQDIyzknrq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Pero no podemos olvidarnos de los más vulnerables: los animales. Ellos no tienen la posibilidad de resguardarse ante la emergencia, por lo que tienen que seguir con su vida en medio de la gran contaminación.