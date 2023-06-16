Morena financiará a sus corcholatas con 5 millones de pesos en su recorrido

Este viernes 16 de junio concluyen los registros de todas las corcholatas de la Cuarta Transformación, pues a partir del lunes comenzará el recorrido de todos los integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) que deseen encabezar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024.

Ante este escenario y con las campañas en puerta, el líder del partido guinda, Mario Delgado, confirmó que su partido financiará a los aspirantes afiliados a Morena y explicó cómo es que se llevará a cabo este proceso, luego de la aprobación unánime por parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Serán 5 millones de pesos los que se destinen a cada corcholata, quienes ahora tendrán el cargo como "delegado" de Morena, por lo que deberán aplicarlos y comprobarlos en términos de las disposiciones de la Secretaría de Finanzas.

"Este financiamiento es exclusivo para viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) y para financiar logística de eventos. Solamente se podrán aplicar para esos rubros los recursos. No podrá destinarse a promoción personal ni publicidad", mencionó Mario, en el marco de la presentación de Manuel Velasco como aspirante por parte del PVEM.

Este viernes cinco #corcholatas se registrarán como aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena.@VelascoM_ es el primero de hoy.https://t.co/mIHEogvWGN #LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/ANkMT2NGt7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 16, 2023

¿Por qué Morena financiará a las corcholatas en el recorrido rumbo a la elección interna?

"Fueron designados, de acuerdo a nuestros estatutos, como delegados nacionales para la defensa de la Transformación", explicó Delgado respecto al rol que tendrán Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Shienbaum al interior del movimiento a partir de ahora.

Entre sus múltiples tareas, resalta el promover la participación democrática del pueblo y "difundir los logros de Morena y el legado del movimiento para la consolidación de la 4T", entre el 19 julio y el 27 agosto, antes de que se defina al aspirante ganador, además de que serán los encargados de responder a los ataques de adversarios.

"Con esto salvamos la transparencia porque hay claridad en el origen de los recursos y habrá mucha claridad en los gastos que ejerzan los aspirantes", sentenció.