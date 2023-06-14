¡El primero! Marcelo Ebrard se registra como Aspirante a la Coordinación de Defensa de Morena

El exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se registró como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados para las elecciones 2024.

El morenista encabezó un evento en un hotel ubicado en la capital para compartir su registro que comenzó cerca de las 12:00 horas. En el evento se encontró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como la secretaria General, Citlalli Hernández.

Después de una breve introducción, se colocó una mesa donde Ebrard firmó su registro. Asimismo, tuvo que entregar el documento donde se valida su renuncia al cargo, así como las dos casas de encuesta que propone para el proceso.

"Lo que se está definiendo es quien va a ser el responsable de la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación", aseveró Mario Delgado.

Asimismo, señaló que el próximo domingo tendrán una reunión con los candidatos para determinar qué pueden y qué no pueden hacer durante su recorrido, el cual comenzará el lunes. Finalmente, le deseó éxito al exsecretario de Relaciones Extetiores.

Marcelo Ebrard leyó los compromisos que firmó este miércoles como: promover avances de la 4T, no dejarse llevar por afines de venganza, lanzar críticas hacia los demás candidatos y evitar confrontaciones personales. ¡Todo va a estar bien!", finalizó.

Mario Delgado estuvo presente en la firma de registro de Marcelo|Laura Casillas/FIA

Marcelo Ebrard comenzará su recorrido el próximo lunes

El próximo lunes comenzará el recorrido de todas las corcholatas; sobre esto, dijo que “sorprenderá” a todos, pero no puede dar más información.

“Nuestro lema es la alegría, estamos alegres debido a que nos importa la gente, no diré características, pero los voy a sorprender el lunes”, dijo.

¿Por qué renunció Marcelo Ebrard a la SRE?

Fue el pasado lunes 12 de junio cuando el también exjefe de Gobierno de la capital, presentó su renuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional y posteriormente ofreció una conferencia de prensa en una librería del Centro Histórico.

Desde antes de ser canciller, ya había expresado sus deseos por obtener la silla presidencial; ante esto, se separó de su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores porque el Consejo Nacional de Morena determinó que quienes buscaran competir para ser nombrado como la o el candidato presidencial, tenían que hacerlo antes del viernes 16 de junio.

Tras su renuncia, se compartió la carta que le entregó a AMLO: "Han sido cinco años maravillosos e inolvidables", señaló.

AMLO designa a la nueva titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores

Posteriormente, el presidente designó a la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien asumirá su puesto aproximadamente el 26 de junio para poder dejar la representación de México en Chile.