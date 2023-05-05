Estos son los mexicanos invitados a la Coronación de Carlos III

Este sábado se llevará a cabo la coronación de Carlos III de Inglaterra, la cual contará con la asistencia de diversos jefes de Estado y representantes de varios países, incluido México. ¿Quiénes son los mexicanos invitados a este gran evento?

A pesar de que México es uno de los países invitados, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no será quien asista, tampoco será el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Todo lo que debes saber sobre la coronación del rey Carlos III

¿Qué mexicanos están invitados a la coronación de Carlos III?

Como representante de México a la coronación de Carlos III irá la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco, el próximo sábado 6 de mayo, según un comunicado de la SRE. La funcionaria inició su gestión el 23 de abril de 2023.

Presidentes y reyes invitados a la coronación del rey Carlos III de Inglaterra

Se prevé que para la ceremonia de coronación de Carlos III haya más de 2 mil 200 invitados, entre ellos, aproximadamente 100 jefes de estado. Esta es la lista de los presidentes y reyes invitados:



Reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Presidente de la República Checa, Petr pavel y su esposa Eva.

Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, y su esposa Sabina.

Presidente de Alemania, Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Presidente de Polonia, Andrzej Duda.

Presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Primer ministro británico, Rishi Sunak, y su esposa, Akshata Murthy.

Príncipes de Dinamarca, Federico y María.

👑Este sábado 6 de mayo en punto de las 3 AM, no te pierdas la coronación del rey Carlos III en nuestro sitio https://t.co/suZwZc6nvV



⭕Aquí un repaso de lo que tienes qué saber: https://t.co/6y2U2ndU6z pic.twitter.com/ewEULZ5oxJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

Horario y cómo ver en vivo la transmisión de la coronación de Carlos III por TV Azteca

La coronación de Carlos III se realizará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en Londres, será conducido por el arzobispo de Canterbury. La transmisión la podrás seguir de manera gratuita a través de los canales de TV Azteca en televisión, y también a través las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

FIA te ofrece en vivo la coronación de Carlos III, la cual comenzará a partir de las 3:00 de la mañana con la procesión del rey, siguiendo el camino del monarca hasta la Abadía.