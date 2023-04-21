¿Cuál es el nombre oficial del rey Carlos III de Reino Unido?

Luego de la muerte de la reina Isabel II, el príncipe de Gales se convirtió en el rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su nombre de nacimiento es Carlos Felipe Arturo Jorge (Charles Philip Arthur George) por lo que durante mucho se especuló cuál sería el nombre con el que regiría al Reino Unido: Carlos o Jorge (George).

La decisión se supo el 10 de septiembre de 2022, cuando el Consejo de Ascensión del Reino Unido proclamó de forma oficial el ascenso al trono del rey Carlos III. Carlos es rey de Reino Unido y no de Inglaterra, ya que este último reino (que englobaba parte de Gales) desapareció cuando se unió al Reino de Escocia en 1707.

¿Qué nombre oficial llevará Carlos como rey de Reino Unido?

Algunos monarcas de Reino Unido han optado por cambiar su nombre al momento de iniciar su reinado por lo que se especuló si el monarca, que accede al trono a los 73 años, se convertiría en Jorge VII, en homenaje a su abuelo. Sin embargo, el rey se decantó por su primer nombre (y el más conocido). El número III se añade ya que es el tercer rey que lleva el nombre de Carlos.

From becoming The Prince of Wales at just nine years old to his historic accession to the throne, discover the life and times of His Majesty King Charles III: https://t.co/bF82cnfxId @RoyalFamily pic.twitter.com/5PIHTXoeuT — The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 4, 2023

¿Cuál es el nombre completo del rey Carlos III de Reino Unido?

El 15 de diciembre de 1948, a las cuatro semanas de nacido, fue bautizado en la Sala de Música del Palacio de Buckingham por el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Fisher, como Carlos Felipe Arturo Jorge Mountbatten-Windsor.

Usualmente, cuando los miembros de la realeza necesiten usar un apellido, a menudo usa el nombre de la Casa Real. Por ejemplo, la Reina usó el nombre de Windsor. El rey Carlos puede usar el apellido de Mountbatten-Windsor, pero al ostentar el título de Príncipe de Gales desde que tenía nueve años, también tiene la opción de usar 'Gales' como su apellido si lo necesita.

¿Cuándo será la coronación del rey Carlos III de Reino Unido?

El Palacio de Buckingham anunció el 11 de octubre del 2022, por medio de un comunicado que la fecha de la coronación del rey Carlos III será el 6 de mayo de 2023, en la Abadía de Westminster, Londres. El pasado 5 de abril, el Palacio compartió la invitación para la coronación del Rey Carlos III; evento al que se espera que asistan más de dos mil personas, entre primeros ministros, reyes y presidentes de todo el mundo.

Los otros reyes Carlos

En 2005, varios informes decían que el Príncipe había discutido renunciar al título de Carlos III debido a asociaciones desafortunadas con monarcas anteriores llamados Carlos.

Carlos I (rey de Inglaterra de 27 de marzo de 1625 - 30 de enero de 1649) fue el único miembro de la monarquía que fue juzgado y ejecutado por traición.

Su hijo, Carlos II (rey de Inglaterra y de Escocia de 30 de enero de 1649-6 de febrero de 1685), era conocido por su legendaria vida amorosa y gobernó durante un brote particularmente desagradable de peste y el Gran Incendio de Londres.