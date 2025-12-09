Visibilizan historias de niños migrantes en México con corridos

Los corridos, un género musical tradicionalmente asociado con las poblaciones marginadas de México, se han convertido en una forma única de narrar la realidad que aqueja a estas comunidades. Actualmente, gracias al éxito que ha alcanzado al género, con intérpretes como Peso Pluma , diversos artistas retoman este ritmo para mostrar las realidades de los niños migrantes.

Corridos: una voz para las comunidades invisibilizadas

Emilio Lome, escritor originario de Guerrero, emplea esta tradición musical para dar vida al “Cancionero de los niños invisibles”. Esta colección de corridos aborda las experiencias de los niños migrantes con títulos de juegos infantiles como “Tin Marín” y “Doña Blanca”. Para Lome, los corridos siguen siendo un formato esencial para socializar las narrativas que surgen en la sociedad.

“Siempre he visto en el corrido una manera de socializar las narrativas que se van dando. Sigue siendo este soporte, este formato de intercambio de las narrativas, sobre todo a nivel ciudadanía”, explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Un performance emotivo que une música y realidad

Para intensificar el impacto emotivo de sus corridos, Emilio Lome colaboró con la artista Violeta Durán, quien acompaña las lecturas con la guitarra. Su música sirve de puente para conectar las historias profundas de los niños migrantes con ritmos populares, como el oaxaqueño “La Martiana”.

“Parece que, al quedar de fondo en las narraciones de Emilio, sostiene, acompaña y abraza”, comentó sobre esta experiencia y resaltó que la música ayuda a humanizar y sensibilizar a la audiencia ante estas vivencias.

La realidad tras los corridos: la travesía de miles de niños migrantes

Cada año, al menos 18 mil niños y adolescentes atraviesan México sin la compañía de un adulto, enfrentando múltiples peligros y dificultades. Los corridos que narran sus historias buscan sensibilizar tanto a la población civil como a las autoridades con el fin de unir fuerzas y cambiar la actual situación de estos menores.

