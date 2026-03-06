“Vamos a acabar con los abrazos a bandidos en Colombia": Entrevista exclusiva con Paloma Valencia

A unas horas de que Colombia defina su futuro político inmediato en las consultas partidistas y elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, la periodista Claudia Echeverry compartió el foro de Hechos AM una entrevista exclusiva a Paloma Valencia, precandidata presidencial, quien delineó un proyecto de país basado en la “seguridad total”, la “economía fraterna” y un rechazo frontal al estatismo.

En entrevista con Claudia Echeverri, la aspirante dejó claro que su visión para gobernar a la nación sudamericana de cara a las elecciones presidenciales de mayo pasa por recuperar el control del Estado y combatir de frente la criminalidad, marcando una línea dura contra las políticas de apaciguamiento.

Seguridad Total: El fin de las concesiones

El pilar más fuerte de su campaña es el combate frontal a la violencia. Cuestionada sobre cómo lograr la pacificación del país, Valencia fue tajante: “Nosotros vamos a acabar esto de andar contemplando bandidos, de darles abrazos”.

La precandidata propone un reacomodo estratégico de las Fuerzas Armadas de Colombia para recuperar la capacidad de inteligencia militar y conformar una fuerza pública capaz de derrotar al crimen organizado, asegurando que la página de la violencia solo se puede superar “con el ejercicio de la autoridad del Estado”.

¿Hacia dónde va Colombia? @PalomaValenciaL revela su plan de nación



En exclusiva para #HechosAM, la precandidata Paloma Valencia presentó su proyecto de "Seguridad Total" y "Economía Fraterna" con @Claoep



Cero abrazos a bandidos: Propone una política criminal de autoridad y el… pic.twitter.com/PEgqHUvCOE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 6, 2026

Contra el estatismo: Inversión y “Economía Fraterna”

En el ámbito económico, Valencia se desmarcó tanto del “capitalismo salvaje” como del “estatismo intervencionista” que, advirtió, persigue y destruye al sector privado hasta dejar a los países en ruina, poniendo como ejemplos a Cuba y Venezuela.

Su propuesta, denominada “Economía Fraterna”, apuesta por la generación de riqueza como única vía para erradicar la pobreza. Para atraer y retener la inversión nacional y extranjera, prometió reducir impuestos y firmar contratos de estabilidad jurídica, garantizando a los empresarios que las reglas tributarias no cambiarán a la mitad del camino.

Política Exterior y la relación con Venezuela

En cuanto a la diplomacia regional, la precandidata reafirmó su postura frente a los regímenes vecinos. Valencia subrayó su agradecimiento histórico hacia los Estados Unidos y respaldó la necesidad de una transición democrática en Venezuela. Sobre el régimen de Caracas, aclaró que el comercio transfronterizo puede fluir sin necesidad de establecer relaciones diplomáticas “con quienes han sido los perpetradores de los crímenes más atroces”.

Por otro lado, adelantó que buscará un diálogo franco con el gobierno de Ecuador para eliminar aranceles y coordinar una lucha conjunta contra el narcotráfico, rechazando las “guerras comerciales”.

Independencia política y el rol de la mujer

Uno de los momentos más álgidos de la entrevista fue al ser cuestionada sobre su independencia respecto al expresidente Álvaro Uribe, figura tutelar de su corriente política. Valencia desestimó la duda acusando un sesgo machista en el cuestionamiento:

“El tema de las mujeres... siempre les parece que tenemos que ser subordinadas. Las mujeres desde hace mucho tiempo venimos gobernando nuestra vida y gobernaremos bien los países que nos entreguen”, sentenció.

Finalmente, sobre la polarización política (incluso frente a las diferencias ideológicas con su propio esposo), la aspirante concluyó que los problemas de los colombianos “no son de izquierda ni de derecha; son sufrimientos reales que necesitan soluciones de verdad”, comprometiéndose a mantener un diálogo respetuoso con la oposición sin intentar cooptarla.