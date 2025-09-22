Siempre que publico algún video, leo los mismos comentarios: que si la corrupción no empezó con este gobierno, que si la inseguridad no nació ayer… y saben que tienen toda la razón. México arrastra estos problemas desde hace décadas.

Pero seamos honestos, repetirlo no cambia nada. ¿De qué sirve seguir culpando el pasado si lo que nos duele es el presente? Al igual que tú, yo también salgo a la calle con miedo y ahora mismo estoy mirando a los lados a ver si viene alguien o no.

Yo también conozco lo que es llegar a un hospital sin medicinas, porque en Venezuela es una historia que ya vivimos. También veo cómo las escuelas se caen a pedazos y todo eso. Tú también lo ves y lo vives como yo.

Y eso no depende de ayer. Depende de lo que se hace o no se hace hoy. Y aquí hay que decirlo claro: al que gobierna hoy es al que hay que exigirle, sea del color que sea.

México no necesita porristas, ni fanáticos, ni defensores de políticos. México necesita libertad para trabajar. Instituciones fuertes que funcionen, un gobierno que deje de estorbar y empiece a responder, porque la verdadera transformación llegará cuando cada mexicano pueda perseguir sus sueños sin trabas y sin favoritismos.

Y sí, aunque pensemos distinto, porque de eso se trata la libertad, hay algo que nos une: los mismos problemas. Esos que nos afectan a todos y cuyas soluciones también tenemos que exigirlas juntos.

¿Qué dices? Dejamos de discutir por los que están en el poder y nos ponemos a exigir juntos eso que tanto te afecta a ti y a mí.

