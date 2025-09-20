Logo InklusionSitio accesible
Dan prisión preventiva a Hernán “N”, presunto de La Barredora

El secretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, actual senador de Morena, es señalado de liderar el grupo criminal La Barredora.

Hernán “N” fue secretario de Seguridad en Tabasco.|SSPC
Escrito por: Iván Ramírez

Con información de: José Raúl Reyes / Azteca Villahermosa

Hernán “N”, señalado de ser el presunto líder del grupo criminal La Barredora, continuará su proceso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), luego de que un juez le dictó prisión preventiva oficiosa.

“Comandante H”, como también es conocido el secretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, actual senador de Morena, fue ingresado ayer al penal tras ser detenido el 12 de septiembre en Paraguay.

Caso Hernán “N": ¿de qué acusan al presunto líder de La Barredora?

Luego una audiencia celebrada este viernes 19 de septiembre, la defensa del imputado solicitó duplicidad del plazo para ofrecer pruebas y se determinó la medida de prisión preventiva oficiosa contra “El Abuelo”, apodo con el cual también es ubicado el exfuncionario.

En tanto, el plazo para determinar la vinculación a proceso se vence el próximo martes. La Fiscalía General del Estado de Tabasco aseguró tener los elementos necesarios para que Hernán “N” sea sentenciado a 118 años de cárcel.

El exfuncionario llegó en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) ayer aproximadamente a las 18:58 horas en el aeropuerto de Toluca, procedente de Tapachula, Chiapas.

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Tarjeta de crédito sirvió para detener a Hernán “N” en Paraguay

Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, informó que Hernán “N” fue detenido luego de que las autoridades tomaron conocimiento de movimientos bancarios de una tarjeta relacionada con el entorno del exfuncionario mexicano.

Una tarjeta de crédito, que no estaba a nombre de él, sino vinculada a su entorno, es que empezó a tener movimientos financieros y económicos acá en Paraguay, y esa fue una señal importante por la cual las autoridades mexicanas también utilizaron para proveernos esa información y en definitiva poder dar con esa persona”, explicó.

