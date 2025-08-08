Corte de agua afectará a estas colonias de Iztacalco hasta el 12 de agosto por obras en CDMX

¡Atención! Vecinos de la alcaldía Iztacalco, deben prepararse para el nuevo corte de agua que se extenderá hasta el próximo martes 12 de agosto de 2025, según informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua

(SEGIAGUA).

Cabe decir que este corte programado forma parte de los trabajos de mantenimiento y revisión en la red hidráulica de la alcaldía; sin embargo, se trata de una medida temporal que genera una enorme preocupación entre los residentes, quienes ya enfrentan altas temperaturas y un aumento en el consumo del recurso.

¿Cuáles son las colonias con corte de agua en Iztacalco?

Las autoridades confirmaron que este corte de agua en Iztacalco, que comenzó desde la jornada del jeuves, afecta a varias colonias del oriente de la capital; entre las principales zonas sin suministro de agua se encuentran:

Gabriel Ramos Millán



Gabriel Ramos Millán Cuchilla



Gabriel Ramos Millán Bramadero.

Sin embargo, las siguientes colonias también podrían resultar afectadas serían la Agrícola Oriental, Granjas México, Colonia Pantitlán, Infonavit Iztacalco, Jardines Tecma, Ampliación Ramos Millán y Viaducto Piedad. Aquí puedes revisar si tendrás agua en tu colonia, también puedes visitar las redes oficiales de @SEGIAGUA y de la alcaldía Istacalco.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El Pozo Tlacotal Iztacalco suspendió sus operaciones para realizar trabajos en el sistema de bombeo.



🛠️ Se prevé una interrupción temporal en el suministro de agua potable en las colonias Gabriel Ramos Millán, Gabriel… pic.twitter.com/Q7F1JgrDXW — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 7, 2025

¿Cuándo regresará el agua a Iztacalco, CDMX?

¿Cuándo regresa el agua en Iztacalco? De acuerdo con el anuncio, el servicio de agua potable comenzará a restablecerse gradualmente a partir del martes 12 de agosto por la tarde, pero esto va a depender del avance de las obras y la presión en las tuberías.

Las autoridades recomiendan almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera más responsable durante estos días.

¿Cómo pedir una pipa de agua en alcaldía Iztacalco?

¿Cómo pedir pipa de agua CDMX? Si necesitas agua potable durante el corte de agua en Iztacalco, puedes solicitar una pipa GRATIS a través de los siguientes canales oficiales:

Llamando al Locatel (55 5658 1111)



Vía WhatsApp alcaldía Iztacalco



A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de “@IztacalcoAl” o “@SEGIAGUA”.



Cabe decir que se dará prioridad a hospitales, escuelas y casas en donde vivan adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Consejo de Fuerza Informativa Azteca: asegúrate de cerrar bien las llaves y revisar tus tinacos para evitar fugas; ¿ya verificaste si tu colonia está en la lista?