Virus Shamonda en humanos: orígen, síntomas y si hay riesgo de contagio en México

El pasado 20 de octubre, Francia reportó el primer caso del virus Shamonda en humanos desde que fue descubierto en África en 1965, lo que ha abierto dudas sobre cuáles son los síntomas y cuál es el nivel de riesgo por contagio.

Hasta hace poco, este patógeno se consideraba que solo afectaba al ganado, por lo que autoridades sanitarias mantienen vigilancia para determinar cómo el paciente cero se infectó, y si este virus contribuyó a su muerte.

¿Qué síntomas provoca el virus Shamonda en humanos?

Hasta el momento, no existe un cuadro clínico confirmado que permita establecer cuáles son los síntomas habituales del virus Shamonda en seres humanos.

El único caso documentado fue del hombre en Francia que presentó complicaciones cerebrales, probablemente relacionadas con la infección que se origina a través de la picadura de insectos vectores del género Culicoides (jejenes).

Aunque todavía no queda claro como ocurrió la transmisión en humanos, informes destacan que el hombre ya recibía tratamiento por una enfermedad grave y tenía el sistema inmunitario muy debilitado.

El virus Shamonda fue aislado por primera vez en bovinos nigerianos en 1965, encontrando que puede llegar a afectar a las ovejas, caballos, cabras o alpacas.

En estos animales se pueden llegar a presentar síntomas como fiebre, diarrea, cambios en el estado de ánimo, y disminución de la producción de leche, pero esto solo se ha presentado en el ganado.

¿Existe riesgo de contagio del virus Shamonda en México?

El virus Shamonda nunca ha llegado a México, ni se tiene registro de casos sospechosos en bovinos.

Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) señala que no existe un riesgo de contagio para la población general, tratándose de un caso aislado en Francia.

Pero ojo, la posibilidad de que el virus llegue a territorio mexicano no puede descartarse solo por la distancia geográfica, pues los insectos jejenes están presentes en distintas regiones del mundo, pero ¿qué tendría que pasar para que llegue a México?

¿Cómo podría llegar a México el virus Shamonda?

Para que el virus comenzara a circular entre animales en México, tendría que introducirse mediante un mosquito infectado, encontrar animales susceptibles y transmitirse a través de jejenes capaces de mantener la circulación viral.

Un escenario hipotético sería que un vector infectado llegara mediante el transporte de mercancías o desplazamientos internacionales, sobreviviera y transmitiera el virus a animales.

On 20 October 2026, France reported the first documented case of human disease caused by the Shamonda virus. This virus primarily affects animals such as cattle, sheep, goats and horses. WHO is in touch with the French authorities and is closely monitoring the situation. Here is what you need to know ➡️ — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 22, 2026

Pero las condiciones climáticas también influyen mucho. Pues en Europa, donde el virus fue detectado, los jejenes suelen presentar mayor actividad entre la primavera y el otoño.

No obstante, el Centro de Control de Enfermedades aún debe investigar de qué manera afectó el virus al paciente, así como las especies de Culicoides que pueden transmitir el Shamonda.

