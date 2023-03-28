Este es el salario de Lorenzo Córdova como presidente del INE

Lorenzo Córdova Vianello, casi expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido criticado por el salario tan alto que tiene, pero, ¿cuánto gana el presidente del órgano electoral a días de dejar el puesto?

Cabe destacar que, de acuerdo con el Manual de Remuneración para los servidores del INE publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los consejeros se encuentran en la cúspide del grupo jerárquico dentro del órgano electoral, por lo que cuentan con grandes beneficios; sin embargo, el premio mayor se lo lleva Lorenzo Córdova.

En el tabulador de mando superior, medio y homólogos, que se puede encontrar en el portal de transparencia del INE, se encuentran algunos de los suelos y en la Plataforma Nacional de Transparencia se puede conocer a cuánto asciende el sueldo de Lorenzo Córdova.

¿Cuánto gana Lorenzo Córdova como presidente del INE?

Según el portal de Transparencia, el sueldo mensual neto de Lorenzo Córdova en 2022 fue de 177 mil 858 pesos, además de eso, cuanta con algunas prestaciones que haciende este número, aunque no se sabe la cifra exacta.

Las prestaciones con las que cuenta Lorenzo Córdova y pronto perdería son:



Un seguro institucional que consiste en una suma asegurada básica de 40 meses.

Un seguro colectivo de retiro de 10 mil a 25 mil pesos.

Un seguro de gastos médicos mayores.

Prima vacacional de cinco días de sueldo base.

base. Prima quincenal.

Aguinaldo correspondiente a 40 días de sueldo tabular.

tabular. Gastos funerarios.

Vacaciones de 20 días hábiles, en dos periodos de 10 días cada uno.

Un vehículo.

Gastos de alimentación con un monto de hasta 11 mil 970 pesos mensuales.

Cabe destacar que el presidente del INE ha sido duramente criticado por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por los fideicomisos del órgano electoral. Se hablan de hasta 500 millones de pesos entre 2018 y 2021 que el INE ha guardado de manera irregular, cuando debieron de ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Para defenderse, Lorenzo Córdova ha dicho que los fideicomisos son completamente legales, además de que son reportados.

Lorenzo Córdova saldrá del INE el 3 de abril|TW/@FES_ACATLAN

¿Cuándo sale Lorenzo Córdova del INE?

Será el próximo lunes 3 de abril cuando Lorenzo Córdova termine su periodo como presidente del INE. Esto dará paso a que una de las cuatro mujeres, que conforman a su vez una de las cuatro quintetas, tome su lugar.

La salida de Lorenzo Córdova también ocasionó diversas críticas, pues se llevará una gran cantidad equivalente a un millón 924 mil pesos de compensación.