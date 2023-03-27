Estos son los escándalos de Lorenzo Córdova durante su presidencia en el INE

Lorenzo Córdova Vianello, quien en poco tiempo dejará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha visto envuelto en algunas polémicas durante su trayectoria, estas incluyen grabaciones de llamadas filtradas, así como mensajes. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae el recuento de las más recordadas.

Lorenzo Córdova se burla de dirigentes indígenas

En mayo de 2015, Lorenzo Córdova, presidente del INE, se encontró en el ojo del huracán a causa de una grabación difundida con una duración de 1:56 minutos donde se escucha su voz y también la del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón” imitando con voz grave y burlona. “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones” Lorenzo Córdova

#EnLaMañanera | Por segunda ocasión en la mañanera de este miércoles el presidente @lopezobrador_ difunde la llamada racista del presidente del #INE Lorenzo Córdova pic.twitter.com/XSnTUFf8wI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

En esta llamada se escucha cómo Lorenzo Córdova se burla de los representantes de los pueblos indígenas, esto después de que tuviera un encuentro con ellos. Ante esto, fue señalado de racista y él se defendió con que la filtración de la llamada era algo completamente ilegal, ya que implicó una violación a una comunicación privada.

Lorenzo Córdova es confrontado por alumno en FES Acatlán

En el marco de la visita de Lorenzo Córdova a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), específicamente en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, se viralizó un video donde un estudiante confronta al presidente del INE y le menciona que "hay quienes no se olvidan de que es un racista y que no es bienvenido en la UNAM".

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia.



Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres (@Alejandro4T_) August 29, 2022

Mensajes entre Lorenzo Córdova y Alejandro "Alito" Moreno

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó supuestas capturas de pantalla sobre una conversación entre Lorenzo Córdova y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, durante 2019 y 2020.

En las capturas se pueden ver mensajes sobre temas como la defensa del INE, así como reducciones del tiempo en medios de comunicación durante los procesos electorales. De igual manera, Alito Moreno afirmó que el presidente del órgano electoral tenía el respaldo de toda la bancada del tricolor.

En una conversación, el líder del tricolor le pidió al presidente del INE registrar a su secretario de Finanzas y darle de alta en el órgano electoral, a lo que Córdova accedió con un simple "ok".

Se exhibe supuesto 'intercambio de favores' entre Alito Moreno y Lorenzo Córdova



Se reveló una serie de mensajes vía whatsapp que habrían tenido @lorenzocordova y @alitomorenoc para beneficio del @INEMexico y el @PRI_Nacional pic.twitter.com/pDhFKFxjgz — Carlos Guerra (@cguerra17) August 24, 2022

El fideicomiso del presidente del INE, Lorenzo Córdova

Recientemente, Lorenzo Córdova se encuentra nuevamente en medio de la polémica a causa de los fideicomisos del órgano electoral. Pues de acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, ha guardado de manera irregular alrededor de 500 millones de pesos entre 2018 y 2021. Estos recursos supuestamente son de plazas no ocupadas y que fueron depositados en uno de los fideicomisos cuando debieron de ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Los fideicomisos del INE han sido tema recurrente de críticas por parte del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, la respuesta de Lorenzo Córdova es que estos fideicomisos son completamente legales.

¿Cuándo sale Lorenzo Córdova del INE?

Lorenzo Córdova termina su periodo como presidente del INE el próximo lunes 3 de abril, cuando una de las cuatro mujeres que conforman una de las quintetas tome su lugar. Cabe destacar que su salida fue motivo de críticas, pues se llevará ni más ni menos que un millón 924 mil pesos de compensación.