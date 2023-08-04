¿Cuánto gana el actual gobernador de Jalisco? El sueldo de Enrique Alfaro

Se aproxima una de las jornadas electorales más importantes para Jalisco, pues en el 2024 la entidad no solamente elegirá al nuevo presidente de México, sino que también serán elecciones estatales y, con ellas, se definirá a su próximo gobernador, quien reemplazará a Enrique Alfaro al frente del estado.

Enrique Alfaro, político y empresario de Guadalajara, ganó las elecciones en el 2018 como candidato de Movimiento Ciudadano (MC), por lo que se trata de uno de los máximos representantes de esta variante política del país. Para conocer un poco más sobre el perfil económico del gobernador, por lo que a continuación te decimos de cuánto es su sueldo y cuánto gana el ejecutivo estatal Jalisco.

¿Cuánto dinero gana el gobernador de Jalisco?

Respecto al sueldo del gobernador de Jalisco, este es otorgado por el Gobierno del Estado, mediante el portal de transparencia de nómina Jalisco, donde vienen especificados todos los salarios de los funcionarios de la entidad. Como no podía ser de otra forma, aquí viene especificado cuánto gana Enrique Alfaro cada quince días.

De acuerdo con el portal, en las últimas cuatro quincenas, Enrique Alfaro ganó 49 mil 924 pesos netos, ya sin deducciones, lo que da una suma de 99 mil 848 pesos al mes, correspondientes a los meses de junio y julio de 2023. Esta cifra es prácticamente idéntica desde marzo de 2021.

Según indica el informe, la percepción bruta en lo que va de 2023 asciende a 78 mil 942.50 pesos a la quincena, cifra a la que le restan 29 mil 18 pesos como deducciones. En el mes de marzo recibió su aguinaldo, por el que cobró 131 mil 570 pesos extras en la segunda quincena del año.

¿Quién es Enrique Alfaro, el actual gobernador de Jalisco?

Enrique Alfaro es gobernador de Jalisco desde 2018. Es originario de Guadalajara, ciudad donde nació el 20 de junio de 1973, por lo que actualmente tiene 50 años cumplidos.

Antes de convertirse en gobernador, Alfaro Ramírez fue diputado local en el Estado de Jalisco, presidente municipal de Guadalajara, y de Tlajomulco de Zúñiga. Además, ha estado afiliado con el PRI, de 1999 al 2005; con el PRD desde 2005 y hasta 2014; hasta que en el 2015 se incorporó a Movimiento Ciudadano.

Enrique Alfaro estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde se graduó como Ingeniero Civil, además de adquirir una maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México.