Descarta Enrique Alfaro participar en contienda presidencial

Después de que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, rechazó abrir la puerta a dialogar una alianza con PRI-PAN-PRD, el gobernador Jalisco, Enrique Alfaro, descartó buscar la candidatura presidencial por ese partido y cuestionó la decisión que tomó su líder nacional, Dante Delgado.

“Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo, ni en sus tiempos, ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales”.

Alfaro consideró que su partido debió buscar alianzas

Enrique Alfaro consideró que Movimiento Ciudadano debió apostar por la conformación de una alianza con otros partidos políticos y ciudadanos.

“Nuestro movimiento no debía haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza pero tampoco encontramos disposición para una fórmula que si funcione. Eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería de ser el primero el dar un paso para plantear estrategia sería para ser un bloque opositor”.