¿Cuál es la función de un observador electoral en las elecciones 2023?

Las elecciones 2023, donde se elegirá la próxima gubernatura de Coahuila y Estado de México (Edomex), así como 27 diputaciones locales en este último estado, se encuentran próximas a ocurrir. El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para que las personas participen como observadora u observador electoral, pero, ¿qué es y cuál es su función?

Además de ser observador electoral, se puede ser funcionario de casilla. Ante esto, el INE exhorta a la población a mantenerse informado acerca de las elecciones 2023, las cuales se llevarán a cabo el domingo 4 de junio.

Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el 4 de junio

¿Qué es un observador electoral?

Una o un observador electoral es aquella persona ciudadana mexicana, facultada por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo de las elecciones 2023, así como los actos de la jornada electoral.

Dentro de las tareas de un observador electoral se encuentran:



Observar la instalación de casillas.

Desarrollo de la votación.

Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla.

Recepción de escritos de incidencias y protesta.

Lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales.

La fijación de resultados en la casilla y la clausura de la misma.

De acuerdo con el INE, una persona tiene el perfil para ser observador electoral si:



Es una persona que se fija en los detalles.

Le interesa conocer el antes, durante y después de las elecciones 2023.

Tiene un fuerte compromiso con la democracia.

Las personas que integran las labores de observación electoral experimentan de primera mano el desarrollo y las actividades desarrolladas en torno las elecciones.



Inscríbete y ¡participa como observador/a en las #Elecciones2023MX! ⤵️ https://t.co/kJWE6b7P2g pic.twitter.com/EcWDdwVn17 — @INEMexico (@INEMexico) March 19, 2023

¿Cuáles son los requisitos para ser un observador local en las elecciones 2023?

Entre los requisitos para ser observador electoral en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila son:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales, municipales, de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección.

Asistir a los cursos de capacitación.

Presentar solicitud de acreditación en el formato correspondiente.

Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos legales establecidos.

Dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante

Copia de la credencial para votar

Cabe destacar que la presentación de la solicitud para poder ser observadora u observador electoral hasta el 7 de mayo del presente año.