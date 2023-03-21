¿Cuál es la función de un observador electoral en las elecciones 2023?
Un observador electoral tendrá gran importancia en las elecciones 2023, próximas a ocurrir el 4 de junio en Estado de México y Coahuila, pero, ¿qué es y cuál es su función?
Las elecciones 2023, donde se elegirá la próxima gubernatura de Coahuila y Estado de México (Edomex), así como 27 diputaciones locales en este último estado, se encuentran próximas a ocurrir. El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para que las personas participen como observadora u observador electoral, pero, ¿qué es y cuál es su función?
Además de ser observador electoral, se puede ser funcionario de casilla. Ante esto, el INE exhorta a la población a mantenerse informado acerca de las elecciones 2023, las cuales se llevarán a cabo el domingo 4 de junio.
¿Qué es un observador electoral?
Una o un observador electoral es aquella persona ciudadana mexicana, facultada por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo de las elecciones 2023, así como los actos de la jornada electoral.
Dentro de las tareas de un observador electoral se encuentran:
- Observar la instalación de casillas.
- Desarrollo de la votación.
- Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla.
- Recepción de escritos de incidencias y protesta.
- Lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales.
- La fijación de resultados en la casilla y la clausura de la misma.
De acuerdo con el INE, una persona tiene el perfil para ser observador electoral si:
- Es una persona que se fija en los detalles.
- Le interesa conocer el antes, durante y después de las elecciones 2023.
- Tiene un fuerte compromiso con la democracia.
Las personas que integran las labores de observación electoral experimentan de primera mano el desarrollo y las actividades desarrolladas en torno las elecciones.— @INEMexico (@INEMexico) March 19, 2023
Inscríbete y ¡participa como observador/a en las #Elecciones2023MX! ⤵️ https://t.co/kJWE6b7P2g pic.twitter.com/EcWDdwVn17
¿Cuáles son los requisitos para ser un observador local en las elecciones 2023?
Entre los requisitos para ser observador electoral en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila son:
- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
- No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales, municipales, de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección.
- Asistir a los cursos de capacitación.
- Presentar solicitud de acreditación en el formato correspondiente.
- Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos legales establecidos.
- Dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante
- Copia de la credencial para votar vigente.
Cabe destacar que la presentación de la solicitud para poder ser observadora u observador electoral hasta el 7 de mayo del presente año.