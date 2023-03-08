Estos son los requisitos para renovar la credencial para votar y participar en las elecciones 2023

Con las elecciones 2023 a la vuelta de la esquina, próximas a ocurrir el 4 de junio, es importante recordar cuáles con los requisitos para renovar la credencial para votar y así poder participar en los comicios de Estado de México (Edomex) y Coahuila.

El documento oficial para participar en las elecciones 2023, así como una de las identificaciones más valiosas para los ciudadanos de la República Mexicana, es la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Perdiste #TuINE y solicitaste reimpresión 🤔?



Vas a necesitarla para participar este 4 de junio en las #Elecciones2023MX. https://t.co/R81oCW0nyg pic.twitter.com/VdZZRkKyXu — @INEMexico (@INEMexico) March 8, 2023

¿Cuál es la fecha límite para renovar la credencial para votar?

Las elecciones 2023 se encuentran próximas a ocurrir, por lo que es fundamental saber cuáles es la fecha límite para poder renovar la credencial para votar y poder participar en el ejercicio democrático de Edomex y Coahuila.

Para renovar la credencial para votar, la fecha límite es hasta el 19 de mayo de 2023. Por otro lado, si el INE se tramitó en el año 2021 y no se recogió a más tardar el pasado 28 de febrero, el formato de credencial se destruirá y el registro en el Padrón Electoral es dado de baja.

#IECInforma |

¿Tramitaste #TuINE y no has ido por ella? 🤔

No olvides recogerla en el Módulo de Atención Ciudadana donde la tramitaste.

Vas a necesitarla para participar este 4 de junio en las #Elecciones2023MX en Coahuila. pic.twitter.com/J3gvexSIb2 — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) March 4, 2023

¿Cuáles son los requisitos para renovar la credencial para votar?

Cabe recordar que la vigencia de la credencial para votar es de 10 años, por eso es importante revisar si es necesario renovarla. Estos son los requisitos:



Estar inscrito en el Padrón Electoral, es decir, haber contado alguna vez con credencial para votar.

Acta de nacimiento: legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

Comprobante de domicilio: con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

Identificación oficial con fotografía vigente.

El 10 de marzo es la fecha límite, sin cita, para tramitar la credencial para votar en el extranjero (Estados Unidos y Canadá) para poder votar y participar en las elecciones 2023 locales de Edomex y Coahuila.

El INE recomienda consultar las redes sociales del consulado más cercano para conocer los horarios en la localidad.

Cabe recordar que las elecciones 2023, donde se elegirán las gubernaturas en Edomex y Coahuila, así como 25 diputaciones locales en este segundo estado, son el próximo 4 de junio.

