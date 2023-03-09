En el marco de las próximas elecciones 2023, las cuales ocurrirán en Estado de México (Edomex) y Coahuila el próximo 4 de junio, cada que el electorado va a las urnas se habla del abstencionismo, pero, ¿cuál es el nivel?

Además de elegir la gubernatura en Coahuila y Edomex, en el primero también se votarán por 25 diputaciones locales. Edomex cuenta con una población de 16 millones 992 mil 418 habitantes, mientras que Coahuila cuenta con una población total de 3 millones 146 mil 771 habitantes.

Algunos de los principales problemas en Edomex son la pobreza, la inseguridad y la carencia de servicios; por otro lado, en Coahuila sobresalen la inseguridad, seguido de la percepción de corrupción, los servicios de salud, la pobreza y el desempleo.

A pesar de que, de acuerdo con la lista nominal de electores, este próximo domingo 4 de junio en Coahuila se espera que 2 millones 323 mil 536 ciudadanos ejerzan su voto; mientras que, en Edomex al menos 12 millones visitarán las urnas, es importante saber el nivel de abstencionismo.

Rumbo a las elecciones 2023

|Twitter @IEC_Coahuila

¿Cuál es el nivel de abstencionismo en Edomex y Coahuila?

En el caso del Edomex, en el último proceso electoral en el que se eligió gobernador (2017), el abstencionismo fue de 46.47%. Es decir, solo votaron el 53.53% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

En Coahuila, durante el proceso electoral de 2017, cuando se renovó la actual gubernatura, el nivel de participación alcanzó el 60.5%, por lo que el abstencionismo se ubicó en un 39.5%.

¿Cuál fue el nivel de participación el 4 de junio?

De acuerdo con el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, en estas elecciones la participación ciudadana se calculó de entre 48.7 y 50.2%.

En #Coahuila y #Edomex ya decidieron quién los gobernará en los próximos años pero, ¿cómo estuvo la participación electoral durante las #Elecciones2023MX? pic.twitter.com/kCQs1ALg8Y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

¿Cuáles son las fechas clave para las elecciones 2023?

Del próximo 18 al 27 de marzo, se realizará la solicitud de Registro de Candidatos para la gubernatura de Edomex. Mientras que esto se efectuará en Coahuila del 28 de marzo y hasta el 1 de abril.

En Edomex la aprobación del registro de candidaturas se realizará el 2 de abril y a partir del próximo 3 de abril y hasta el 31 de mayo se llevarán a cabo las campañas.

Aunado a ello, en Coahuila las campañas para las elecciones 2023 serán del 2 de abril y, de igual manera, hasta el 31 de mayo.

