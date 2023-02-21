Elecciones 2023: ¿Cuánto gana un diputado local de Edomex?

Este próximo domingo 4 de junio, se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México (Edomex), donde además de elegirse la gubernatura, se votará en el primer estado las 25 diputaciones locales. Ante esto, es importante saber cuánto gana un diputado local.

Cabe destacar que en el último tramo del 2021, las y los diputados locales del Edomex recibieron un incremento del 37.40% en su salario; sin embargo, es relevante destacar que también se tienen que agregar diversas bonificaciones.

El tiempo que dura un diputado local en su cargo es de tres años y desde 2014 se acordó que cada diputado puede reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años.

Cualquier ciudadana o ciudadano tiene derecho a ser electo para la función de diputado local, el cual se define a partir de la jornada electoral que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), como las elecciones 2023 próximas a ocurrir.

Diputado local del distrito 32 en Edomex, David Parra|Twitter @SedecoEdomex

¿Cuál es el sueldo de un diputado local de Edomex?

Se elegirán 27 diputaciones locales, por lo que es fundamental saber cuánto gana un diputado local en Edomex, asimismo, el gobierno de México exhorta a la población a investigar quién es el diputado local que le representa y si es posible acercarse a la oficina de atención ciudadana para realizar una consulta sobre sus propuestas o acciones.

De acuerdo con la página oficial de transparencia fiscal del Edomex un diputado local tiene un salario de 149 mil 684 pesos al mes, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el salario neto que percibe un diputado local es de 99 mil 965 pesos.

También, los diputados locales tienen un apoyo de 70 mil pesos para el pago de sus oficinas distritales.

Omar Ortega, diputado local por el distrito 38 en Edomex|Twitter @omarortegaa_mx

¿Cómo saber quién es mi diputado local en Edomex?

A través de la página oficial del portal ciudadano del INE, se puede buscar al diputado local correspondiente por apellidos o nombre, estado, cabecera municipal, grupo parlamentario o bien, con la credencial del INE por el estado y la sección que marca la identificación.