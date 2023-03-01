¿Cuáles son los elementos más importantes de la credencial de elector y cómo ubicarlos?

Con las elecciones 2023 a la vuelta de la esquina, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio, es importante saber cuáles son los elementos más importantes de la credencial de elector, misma que se usa para realizar el ejercicio democrático.

El documento oficial para participar en las elecciones 2023, así como una de las identificaciones más valiosas para los ciudadanos de la República Mexicana, es la credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La credencial de elector con fotografía es el documento oficial mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto, pues sin este documento sería imposible votar para elegir a los próximos representantes.

Hay elementos importantes en la credencial de elector|INE

En el modelo actual de la credencial de elector existen elementos fundamentales que hacen de esta identificación algo único:



Tinta ultravioleta: diseño de seguridad solo visible con luz negra.

Diseños "Guilloche": patrón de figuras formadas con líneas finas que son difíciles de imitar con impresoras o fotocopiadoras.

Patrón debilitado: el diseño del fondo de seguridad se integra con el borde de la fotografía.

Fotografía fantasma: se aplica un software que crea la imagen a partir de tus datos personales con un patrón variable.

Microtexto: este elemento no es legible a simple vista.

Datos importantes de la credencial de elector|INE

Aunado a ello, hay otros elementos en la credencial de elector que vale la pena mencionar como:



Impresión arcoíris: la credencial de elector tiene impreso patrones de líneas con dos o más colores de tinta simultáneos.

tiene impreso patrones de líneas con dos o más colores de tinta simultáneos. Elemento táctil: el diseño de la credencial cuenta con un elemento de seguridad perceptible al tocarlo con las yemas de los dedos.

Diseño en relieve: líneas con diseños especiales que simulan un efecto de relieve.

Elemento ópticamente variable: cambia de color dependiendo del ángulo de la luz con que se observe.

Código QR: elemento que puede ser escaneado con un smarthpone y dirige a una botonera de servicios que ofrece el INE.

Ttinta OVI: las credenciales de elector se imprimen con una tinta especial que es ópticamente variable, la cual presenta grandes cambios de color en función del ángulo de observación.

Es importante tener en cuenta que para las elecciones 2023, se deberá tener la credencial de elector vigente, ante esto, se recomienda estar atento y atenta a las fechas clave del organismo.