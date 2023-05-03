Estas son las facultades principales que tiene el presidente de México

El presidente de México cuenta con diversas funciones que están especificadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Algunas de las facultades del titular del poder Ejecutivo están relacionadas con el nombramiento y remoción de secretarios de Estado, cónsules y embajadores, entre otros cargos, así como presentar candidatos para la designación de ministros de la Suprema Corte.

De esta forma, el presidente tiene la posición más alta en la jerarquía de la administración pública federal, de acuerdo con un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuáles son las actividades principales que realiza el Presidente de México?

El presidente de México es el encargado de aplicar lo que marcan las leyes y, con base en ellas, realizar la tarea de gobernar el país. Forma parte de los tres poderes de la unión, los cuales quedan completos con el Poder Legislativo, encargado de elaborar leyes para convivir en sociedad, y el Judicial, que vigila la aplicación de las leyes.

¿Qué facultades tiene AMLO como presidente?

Las facultades del presidente están especificadas en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunas de ellas son:

Estas son algunas de las facultades y obligaciones de Andrés Manuel @lopezobrador_ como #PresidenteDeMéxico en el periodo 2018-2024 pic.twitter.com/S5O7P8mErU — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 2, 2018

Promulgar y ejecutar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión

Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado o, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, así como nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

Nombrar con aprobación del Senado a embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda e integrantes de órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, así como a los coroneles y oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.

Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de la constitución, es decir, el referido al derecho a la información.

¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Presidente de México?

En el mismo artículo 86 de la Carta Magna menciona algunas obligaciones del titular del Ejecutivo Federal como

