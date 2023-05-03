Estas son las facultades principales que tiene el presidente de México

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José Ramón López Beltrán vacaciona en Disneyland mientras su hermano Andy critica la retirada de su visa en Estados Unidos por medio de una carta.
Para los usuarios que no realizaron el registro de líneas celulares y que su número termina en “0”, las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión.
Partidos de oposición han criticado la postura de Andy López Beltrán, luego de que diera a conocer que el gobierno de EU le quitó su visa y pidieron explique sus negocios.
Andy López Beltrán publicó en redes sociales que Estados Unidos le retiró su visa y señaló a Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado.
De pasearse en las tiendas de alta gama de Estados Unidos a que le revocaran la visa; este es el historial de los viajes al país vecino que hacía el morenista.
EU le pisa los talones a Andy López Beltrán por red de huachicol y delincuencia organizada mientras aumenta la lista de morenistas sin visa.
Revisa los datos de cierre de semana presentados en Palacio Nacional este viernes 14 de agosto. Conoce las respuestas de la presidenta en tiempo real.
Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México, señaló en una carta publicada en redes sociales que le fue retirada la visa para ingresar a EU.
Luisa María Alcalde asegura que los nombres exhibidos no forman parte de ninguna “lista negra”, pero admite que sí estudian quién amplifica ciertos contenidos.
El Episcopado Mexicano advirtió que los lineamientos para audiencias podrían representar riesgos para la democracia y libertad de expresión para la prensa.
Tras el choque entre PRI y Morena, Raúl Bolaños pidió a los diputados bajar la tensión, privilegiar los acuerdos y evitar que insultos y empujones dominen el debate.
La polémica no termina: las diputadas buscan recuperar sus derechos partidistas mientras Morena analiza el recurso que presentaron contra la suspensión.