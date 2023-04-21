¿Cuál es el origen de la frase “Ya sabes quién” que usa Delfina Gómez en elecciones 2023?

Delfina Gómez, una de las dos candidatas para las elecciones 2023 próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) se llevarán a cabo el 4 de junio. En ese sentido, como es el caso de Alejandra del Moral, se encuentra haciendo campaña visitando los municipios. Cabe destacar que una de las principales frases es "Ya sabes quién", pero, ¿cuál es su origen?

"De “Ya Sabes Quién” aprendí que no puedo darme por vencida y que nuestras decisiones deben ser pensando siempre en el bienestar de la gente", es uno de los tuits con los que Delfina Gómez promociona su campaña electoral rumbo a las elecciones 2023.

Asimismo, asegura que el Estado de México se sumará al proyecto de "Ya sabes quién". Es ya conocido que esta frase es adjudicada al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), allegado a la exsecretaria de Educación Pública (SEP).

De “Ya Sabes Quién” aprendí que no puedo darme por vencida y que nuestras decisiones deben ser pensando siempre en el bienestar de la gente. Tengo la confianza en que las y los #mexiquenses nos darán su respaldo cuando el gobierno del Pueblo y para el Pueblo llegue al #Edomex.… pic.twitter.com/Vlzx9Qlkx1 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 19, 2023

¿Cuál es el origen de la frase "Ya sabes quién"?

El pasado 29 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la frase "Ya sabes quién", para referirse a AMLO, no tenía una ventaja frente a las elecciones en Estado de México y Coahuila. Pues cabe destacar que Delfina Gómez no ha sido la única que ha usado la frase como emblema de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

La frase “Ya sabes quién” tuvo su origen en los spots realizados por el presidente AMLO desde antes de su campaña por la presidencia de 2018, año en que quedó electo, para no decir su nombre. Específicamente, se le adjudica al productor y cineasta Carlos Salces, quien trabajó hombro a hombro en la creación de la propaganda del tabasqueño.

“Al ver las noticias del gobierno actual piensas que estaríamos mejor con ya sabes quién”, es uno de los spots que se ejecutaron durante las campañas de las elecciones 2018. Supuestamente, la frase tiene origen en el periodo de intercampaña cuando está prohibida la difusión de imagen de los candidatos.

Relación de Delfina Gómez con AMLO

De acuerdo con Delfina Gómez, ha caminado junto a "Ya sabes quién" por más de 10 años. En ese sentido, es importante recordar que AMLO ha respaldado a la morenista en múltiples ocasiones, como fue el caso de la primera vez que contendió por la gubernatura en Edomex en 2017.

