Fechas y sedes clave donde continuará el examen de control de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó con éxito la primera jornada del examen control en la ciudad de León, Guanajuato, donde 501 aspirantes se presentaron el pasado miércoles 12 de agosto para inaugurar la evaluación presencial de ingreso a la licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, la cual se realiza mediante tabletas digitales sin conexión a Internet para garantizar la seguridad del proceso.

Por primera vez en la historia, la UNAM aplica la prueba en cuatro sedes distintas, tres de ellas ubicadas fuera de la capital del país, en una estrategia diseñada para fortalecer la equidad educativa para permitirle a los jóvenes de diversos estados presentar su evaluación sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuándo y dónde continuará el examen de ingreso?

De acuerdo con el director general de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, las jornadas avanzan conforme al calendario oficial, y tras el inicio en León —que recibe a estudiantes de 10 estados de la región—, el proceso se expande:



León, Guanajuato: Continúa hoy jueves 13 de agosto con tres turnos (9:00, 13:00 y 17:00 horas)

Continúa hoy jueves 13 de agosto con tres turnos Oaxaca, Oaxaca: Las evaluaciones inician este jueves 13 de agosto

Las evaluaciones inician este jueves 13 de agosto Tijuana, Baja California: El proceso arrancará el domingo 16 de agosto

El proceso arrancará el domingo 16 de agosto CDMX: Las pruebas se realizarán los días 17, 18 y 19 de agosto

Cabe destacar que aún faltan 2 mil 144 aspirantes de realizar la prueba.

Él es Diego, el primer aspirante que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato: “Me sentí confiado porque contesté lo que ya sabía”. Quiere estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia. pic.twitter.com/usrQ3MWzjX — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿Cuáles son los requisitos y formato del examen de control de la UNAM?

La evaluación consta de 120 reactivos que los estudiantes deben responder en un máximo de tres horas y para ingresar a las instalaciones es obligatorio presentar una identificación oficial vigente además de la copia de la cita generada en el sistema, ya que el uso de tabletas acelera el proceso mientras el personal mantiene una supervisión presencial permanente.

¿Cómo se sacan las citas desde Tu Sitio de la UNAM?

Si aún no descargas tu pase de ingreso para el examen de control, la UNAM informó que el portal oficial "Tu Sitio" permanecerá habilitado, así los aspirantes podrán generar e imprimir su cita hasta un día antes de la fecha programada para hacer su evaluación en la sede correspondiente.

Inició puntualmente la primera jornada del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato. A las 17 horas, los primeros 501 aspirantes comenzaron su examen. pic.twitter.com/PQnTYBqu6k — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿Cómo se asignarán los lugares de licenciatura de la UNAM?

El ingreso a las diferentes carreras universitarias mantiene su rigor y transparencia, por lo que la asignación de espacios se realizará comenzando con el aspirante que obtenga el puntaje más alto y en orden descendente, donde continuará hasta cubrir la totalidad de los lugares disponibles por carrera y modalidad de estudio.