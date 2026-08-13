Examen de control UNAM 2026: así fue la primera jornada de la prueba de ingreso en León

A las 8 de la noche concluyó en León, Guanajuato, la primera jornada del examen de control para el ingreso a nivel licenciatura en la UNAM.

El director general de Orientación Educativa, Joaquín Narro Lobo, señaló que en esa sede presentaron el examen 501 aspirantes provenientes de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas. Mañana se realizará la segunda jornada en León y se sumará la aplicación en la Ciudad de Oaxaca.

¿Cómo fue el examen de control de la UNAM?

El examen se desarrolló con lo acordado en lo establecido en la convocatoria del Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027.

Constó de 120 reactivos y tuvo una duración de tres horas. La prueba se aplicó en un formato digital, con el apoyo de una tableta sin conexión a internet y la supervisión permanente durante el examen.

Los aspirantes acudieron a la sede con su identificación oficial y copia de su cita, logrando realizar su examen sin contratiempos.

#BoletínUNAM Concluyó la primera aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato, en donde están convocados 2,144 aspirantes a realizar su evaluación en los cuatro turnos organizados. Hoy asistieron al primer turno 501 aspirantes, que gestionaron su… pic.twitter.com/VRn4BxZz9e — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿Cuándo son las próximas pruebas y las sedes para el examen de control de la UNAM?

El director General de Orientación y Atención Educativa, destacó que es la primera ocasión que un examen presencial de licenciatura para la UNAM se hace en cuatro sedes, tres de ellas foráneas, más la Ciudad de México.

Narro Lobo indicó que la aplicación continuará mañana jueves 13 de agosto en León, Guanajuato, con tres turnos: de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas para atender a dos mil 144 aspirantes.

También este jueves 13 dará inicio la aplicación en Oaxaca, Oaxaca.

El proceso, continuará en Tijuana, Baja California, el domingo 16 de agosto, y en la Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de agosto.

¿Qué llevar al examen de control de la UNAM?

Los aspirantes deberán presentar una identificación oficial vigente y el comprobante de su cita impreso.

Además, deberán llegar una hora antes del inicio de la prueba para realizar el registro de ingreso para hacer la prueba.

El examen consta de 120 reactivos y las personas aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos. Durante la prueba no podrán utilizar teléfonos celulares y tampoco se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.