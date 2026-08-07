Examen de Control Presencial UNAM 2026: consulta aquí tu sede, fecha y horario

La UNAM ya habilitó "TU SITIO" para que los aspirantes al Examen de Control Presencial 2026 consulten los datos de su cita. A partir de este viernes 7 de agosto, podrán conocer la sede, fecha y horario que les fueron asignados, así como los detalles para presentar la prueba.

Como una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026, se destaca el examen de control que se aplicará de manera presencial y bajo un formato conveniente con versiones diferentes que resulten suficiente para el número de aspirantes.

Fecha, sedes y horario del Examen Control Presencial UNAM

La aplicación de la prueba considera el registro de un total de 58,783 aspirantes, que fueron distribuidos en cuatro sedes del país bajo el siguiente calendario.



León, Guanajuato: La sede será en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No.2211, colonia Las Bugambilias. En este lugar atenderán a 2,777 aspirantes el día miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: recibirá a 1,920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, en Av. Jalisco No. 15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California: Se atenderá a 518 aspirantes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

17, 18 y 19 de agosto en Ciudad de México: 53,568 aspirantes en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.



#BoletínUNAM Informa la UNAM sedes y horarios para el Examen de Control Presencial > https://t.co/BTAR0tznH5 pic.twitter.com/6TQxTemgdu — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

¿Cómo funciona un examen de control?

Muchos de los aspirantes tienen duda sobre lo que implica hacer un examen de control y porqué tienen que repetir la prueba que ya habían realizado.

Este examen es una prueba diagnóstica y de validación que se aplica a un grupo de aspirantes con el objetivo de verificar la autenticidad de los conocimientos comprobados en una evaluación previa.

La diferencia entre un examen de selección y el examen de control, es que no busca calificar desde cero el nivel académico, sino tiene como objetivo comparar los resultados obtenidos en un entorno supervisado presencialmente contra las puntuaciones registradas en pruebas digitales. Una de sus funciones es actuar como un filtro de seguridad académica en los procesos de ingreso.