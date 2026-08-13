Así fue el examen de control de la UNAM: Diego, el primer aspirante en terminar, revela diferencias con el de admisión

El Examen de Control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó este miércoles 12 de agosto en León, Guanajuato, luego de las denuncias de fraude que surgieron en el examen de ingreso a licenciatura, el cual se realizó por primera vez en línea.

Ante toda expectativa, Diego se convirtió en el primer estudiante en concluir la prueba y, a través de las redes sociales de la Máxima Casa de Estudios, compartió que se sintió muy confiado en esta nueva etapa.

El joven, quien busca estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia, calificó el examen como “un poco complicado”, pero que pudo responder con confianza.

Diego, el primer aspirante en terminar el Examen de Control UNAM

A través de un video difundido por la UNAM, Diego explicó que las preguntas no fueron iguales a las que encontró en la primera prueba.

“Los temas que a mí me tocaron fueron un poco diferentes a los que vi la primera vez en el examen”, comentó el aspirante. Pese a esto, confió en sus conocimientos y pudo contestar con base en lo que ya sabía.

Él es Diego, el primer aspirante que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato: “Me sentí confiado porque contesté lo que ya sabía”. Quiere estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia. pic.twitter.com/usrQ3MWzjX — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿El examen fue en computadora o escrito?

Con el fin de evitar los errores que se presentaron en la convocatoria de admisión 2026-2027, el examen se aplicó en una tablet sin conexión a internet y con supervisión presencial.

Diego destacó el funcionamiento del equipo proporcionado por la universidad para realizar la prueba, asegurando que las computadoras funcionaron correctamente y no tuvo problemas.

“Los equipos que nos dieron fueron muy buenos, nada lentos, algo que se aprecia muchísimo”, señaló.

El joven también explicó que el personal encargado de supervisar la sala permaneció atento durante la aplicación y respondió cuando fue necesario. Según su experiencia, fueron pocos los problemas que presentaron algunos compañeros.

#BoletínUNAM Concluyó la primera aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato, en donde están convocados 2,144 aspirantes a realizar su evaluación en los cuatro turnos organizados. Hoy asistieron al primer turno 501 aspirantes, que gestionaron su… pic.twitter.com/VRn4BxZz9e — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿En qué otros días se aplicará el Examen de Control? 4 sedes en México

La Universidad informó que, en total, 58 mil 783 aspirantes fueron registrados para presentar el Examen de Control Presencial, distribuidos en cuatro sedes del país y en diferentes fechas.

El primero comenzó este miércoles 12 de agosto en León, Guanajuato, donde fueron programados 2 mil 777 aspirantes. Mientras que el jueves 13 de agosto iniciará la jornada en Oaxaca, donde están contemplados mil 920 aspirantes.

Posteriormente, el domingo 16 de agosto será el turno de Tijuana, Baja California, y finalmente tendrá lugar en Ciudad de México, donde 53 mil 568 aspirantes realizarán la prueba los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Cada aspirante puede consultar el día, horario y sede que le fueron asignados a través de “TU SITIO”, disponible dentro del apartado Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.