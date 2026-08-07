A esta hora YA puedes consultar quién debe presentar el Examen de Control presencial de la UNAM

La UNAM informó que ya está habilitado el sistema donde podrán consultar los detalles de su cita para el Examen de Control presencial, que incluye fecha, horario y sede en la que deberán hacer el examen de control de ingreso a nivel licenciatura.

Durante el día de hoy, aspirantes al nivel licenciatura en la UNAM reportaran problemas para acceder al sitio en el que se les informará el día, la hora y la sede en la que harán el examen de control.

Desde temprano han intentado ingresar a la plataforma, pero muestra un mensaje en el que se informa que está en mantenimiento. Algunos estudiantes piensan que se abrirá el sistema hasta después de las 5 de la tarde.

¿Cuándo será el Examen de Control de la UNAM?

El Examen de Control presencial se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes estratégicas del país: León (Guanajuato), Oaxaca (Oaxaca), Tijuana (Baja California) y la Ciudad de México.

Puedes revisar si cumples con el perfil ingresando al micrositio oficial de la DGAE UNAM para consultar los listados organizados por programa, entidad académica y modalidad.

Recuerda que en ese mismo portal se publicaron los puntajes mínimos necesarios para calificar como candidato o candidata a presentar esta prueba presencial complementaria.

¿Qué pasará si no paso el Examen de Control UNAM?

La finalidad de este examen es la de garantizar la transparencia en el proceso de admisión, así que en el caso de no pasarlo o de no presentarte en las fechas asignadas por la UNAM, pierdes el derecho de continuar en la etapa final.

Los resultados definitivos determinarán la lista final de alumnos admitidos en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus distintas modalidades presenciales y a distancia.