Estos son los mejores 7 espectáculos de medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl es de los eventos deportivos más esperados del año. Sin embargo, no sólo es debido a que los fans del futbol americano quieren ver cómo dos equipos se disputan el trofeo de la NFL, sino también para ver el espectáculo de medio tiempo.

Típicamente, un cantante del momento brinda un breve concierto en alrededor de 15 minutos, el tiempo en el cual las escuadras toman un descanso antes de reiniciar el encuentro. Varios de estos shows han destacado por su gran producción o el recorrido musical que realizan los artistas. Aquí algunos de los más relevantes.

Michael Jackson

Anteriormente, desde 1967, el espectáculo de medio tiempo consistía en la Banda Sinfónica de la Universidad de Arizona que interpretaba el tema “The Liberty Bell March”. En 1993, todo eso cambió, cuando Michael Jackson cantó varios de sus temas.

Aunque debido al tiempo no pudo interpretar muchos de sus éxitos, sí emocionó al público con “We Are the World” y “Billie Jean“, mientras hizo su conocido paso del “moonwalk” en el escenario.

Madonna

En 2021, en el Super Bowl XLVI, la reina del pop, Madonna, llegó al escenario cargada por hombres con vestimenta de espartanos. En su show estuvo acompañada de M.I.A. y de Nicki Minaj, así como del grupo LMFAO.

Katy Perry

Katy Perry encendió las redes sociales con su aparición en el Super Bowl de 2015, debido a que los disfraces de sus bailarines, con apariencia de tiburones.

Janet Jackson

El Super Bowl XXXVIII generó mucha conversación en 2004, no precisamente por el espectáculo de Janet Jackson, sino por lo que la artista calificó como un “mal funcionamiento del vestuario”.

En esa ocasión la cantante interpretaba el tema “Rock Your Body” cuando estaba acompañado de Justin Timberlake, quien le quitó una parte de su vestimenta y quedó expuesto un seno. La escena fue emitida en vivo a todo el mundo.

Snoop Dogg

En 2022, la NFL tuvo una enorme idea para conjuntar a las leyendas del hip-hop y del R&B, para lo cual en el escenario se conjuntaron Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent. El espectáculo ganó un Emmy por Especial de Variedades en Vivo, el primero que ganó un show de medio tiempo del Super Bowl en la historia.

Lady Gaga

La cantante Lady Gaga preparó un espectáculo para el Super Bowl en 2017 con diversas canciones de su repertorio, como “Telephone” y “Bad Romance”, acompañada de un brillante vestuario y pirotecnia.

Jennifer Lopez y Shakira

En 2020, las cantantes Jennifer López y Shakira llamaron la atención al interpretar varios de sus temas. La colombiana tocó la guitarra y la estadounidense con raíces puertorriqueñas apareció bailando en un tubo.