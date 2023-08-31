Elecciones en Jalisco: ¿Qué se necesita para ser diputado en 2024?

Jalisco vivirá un fundamental proceso electoral en el 2024, pues además de ser una entidad clave en la elección presidencial, los ciudadanos también elegirán a su próximo gobernador y se encargarán de definir cómo queda conformado el Congreso, pues se renovarán los 38 diputados estatales.

Junto a la votación para definir a 125 presidentes municipales del estado, aprovechamos las próximas elecciones en Jalisco para recordar cuáles son los requisitos para ser funcionario, concretamente para convertirse en diputado estatal, pues ahora es posible aspirar a este puesto desde los 21 años.

Cabe mencionar que los siguientes lineamientos vienen establecidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, así como en la Constitución Política del Estado, mediante los artículos 21, 22 y 23. Ahí mismo se establece que un diputado puede ser electo por hasta cuatro periodos consecutivos.

¿Cuánto dura el periodo de un diputado estatal de Jalisco?

El periodo de cada diputado en el Congreso de Jalisco es de tres años, pero debido a que está autorizada la reelección por otros tres periodos más, un funcionario puede ocupar este puesto hasta 12 años, aunque hay algunas condiciones que hay que respetar.

"La postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato", se puede leer en el portal del Congreso.

Elecciones 2024: ¿Qué partidos tienen la mayoría en el Congreso de Jalisco?|Foto:Congreso de Jalisco

¿Cuáles son los requisitos para ser diputado en Jalisco?

Para poder aspirar a una diputación en Jalisco, debes de cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la propia Constitución y presentes en el sitio oficial del Congreso Estatal:



Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Tener al menos 21 años en el día de la elección.

Ser nativo de Jalisco o avecindado legalmente en el Estado, cuando menos dos años inmediatos anteriores al día de la elección.

o avecindado legalmente en el Estado, cuando menos dos años inmediatos anteriores al día de la elección. No ser Magistrado del Tribunal Electoral ni integrante del Consejo Electoral con derecho a voto, al menos dos años antes de la elección.

No ser Presidente o Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos , a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección.

, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos sesenta días antes de ella.

ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos sesenta días antes de ella. No ser Secretario General de Gobierno , Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Procurador Social del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o integrante del Consejo de la Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En dado caso, deberán haber sido separados de sus cargos 90 días antes.

, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Procurador Social del Estado, o integrante del Consejo de la Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En dado caso, deberán haber sido separados de sus cargos 90 días antes. No ser Juez, Secretario de Juzgado , Secretario del Consejo de la Judicatura, Presidente Municipal, Regidor o Síndico de Ayuntamiento, titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo noventa días antes del día de la elección.

, Secretario del Consejo de la Judicatura, Presidente Municipal, Regidor o Síndico de Ayuntamiento, titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo noventa días antes del día de la elección. No ser presidente, secretario o consejero electoral de los consejos distritales o municipales electorales a menos que se separe del cargo noventa días antes de la jornada electoral.

No ser Ministro de algún culto religioso.

¿Cuándo van a ser las elecciones en Jalisco en el 2024?

Las próximas elecciones en Jalisco están programadas para el domingo 2 de junio de 2024, mismo día en el que se elegirá al nuevo presidente de México, pero que en este caso también se definirán a los 38 diputados del estado, 20 de ellos por mayoría relativa, por lo que serán elegidos directamente por los ciudadanos.