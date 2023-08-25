¿Cómo está dividido el Congreso de Jalisco? Los partidos con mayoría previo a las elecciones 2024

El proceso electoral de 2024 traerá consigo grandes decisiones para México y para cada una de las ocho entidades que entrarán en elecciones, como lo es Jalisco, ya que la entidad del occidente definirá a su próximo gobernador, pero también renovarán el Congreso con la elección nuevos diputados y diputadas.

El próximo 2 de junio de 2024, los ciudadanos jaliscienses acudirán a las urnas y, entre sus boletas, se encontrarán la correspondiente a las diputaciones, pues en las elecciones de 2024 elegirán a 20 por mayoría relativa y otros 18 mediante la representación proporcional, quienes integrarán la LXIV Legislatura.

Primero que nada, vale la pena aclarar qué quiere decir una mayoría relativa y una representación proporcional en la elección de diputados estatales, pues con esta información podrás tener una mayor claridad para efectuar tu voto.

¿Qué quiere decir mayoría relativa y representación proporcional en unas elecciones?

Según establece el Archivo General de la Nación (AGN), la mayoría relativa implica que, en una elección y para cada puesto en disputa, será elegida la persona con el mayor número de votos. El presidente, por ejemplo, es elegido por una mayoría relativa, ya que no necesita la mayoría absoluta (más del 50% de los votos) para ganar la elección.

Por este motivo, es importante elegir al diputado por el que tienes plena confianza para que te represente cuando se discutan decisiones estatales, pues será uno de los 20 que se definan en las próximas elecciones.

Por otro lado, la representación proporcional adjudicará a otros 18 diputados del Congreso de Jalisco. Esto quiere decir que el partido con más votos, podrá elegir al resto de diputados, según la proporción de sufragios que haya recibido en las urnas.

Las elecciones de 2024 definirán a los 38 diputados que integrarán el Congreso de Jalisco; 20 por mayoría relativa y 18 por representación proporcional.

"Para el caso de la elección por representación proporcional, las y los ciudadanos no votan directamente por una persona, sino por un grupo de personas postuladas por un partido político, siendo que el mismo voto que se emite para los candidatos de mayoría relativa suma, según el partido al que pertenece la o el candidato votado".

¿Qué partidos tienen más representantes en el Congreso de Jalisco?

Con esta información en cuenta, ahora sí vale la pena saber cómo está dividida la estructura del Congreso en Jalisco, pues actualmente hay un claro partido político con la mayoría para la toma de decisiones. Movimiento Ciudadano cuenta con 16 de los 38 diputados posibles; seguido por Morena, con ocho representantes.

