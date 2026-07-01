Despertó con un murciélago en la boca: niño de 11 años murió de rabia en Canadá

Un niño canadiense de 11 años murió de rabia luego de despertar con un murciélago en la nariz y la boca durante su estancia en una cabaña del norte de Ontario, Canadá.

Al no presentar mordeduras visibles, su familia no buscó atención médica, pero semanas después comenzó a desarrollar síntomas, confirmando un diagnóstico de rabia.

Niño pierde la vida tras despertar con un murciélago en la boca

El sueño de un niño se vio interrumpido por el susto cuando apartó a un murciélago de su cara de un manotazo.

Su padre lo atrapó con una olla o lo liberó afuera de la cabaña donde se hospedaban, según informaron médicos del Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Manitoba, Canadá.

El comportamiento del murciélago no parecía errático, y el menor no presentaba marcas visibles de mordedura, por lo que sus padres no buscaron atención médica.

Después de 19 días detectan rabia en un niño de 11 años

Sin embargo, 19 días después, el niño comenzó a presentar una sensación progresiva de hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de la cara, seguida de hinchazón facial y pérdida de apetito.

Cuatro días después de que comenzaran los síntomas, una clínica de urgencias local le recetó medicamentos para tratar el herpes, ya que se presumía que presentaba síntomas de parálisis de Bell causada por el virus del herpes.

Niño canadiense de 11 años muere de rabia tras despertarse con un murciélago en la boca https://t.co/9FPmxlDmaG — CNN en Español (@CNNEE) July 1, 2026

Tres días después, fue llevado a la sala de emergencias de un hospital de la ciudad de Ontario con dificultades para tragar y vómitos.

Fue por medio de un examen físico que se revelaron úlceras en las encías y una leve afectación de un nervio en el lado derecho de la cara que proporciona sensibilidad y controla la masticación.

La familia del menor informó a los médicos sobre el murciélago y, al día siguiente, el médico de urgencias notificó a la autoridad de salud pública local.

Sin embargo, el hospital dio de alta al niño con un diagnóstico presuntivo de gingivoestomatitis herpética, que consiste en llagas en los labios o la boca causada por el virus del herpes.

Al pasar las horas, el niño regresó al hospital con debilidad en el lado derecho de la cara, disminución de la sensibilidad y dificultad para hablar.

Mientras esperaba para ser ingresado al hospital, sus síntomas fueron empeorando: desarrolló fiebre, dificultad para tragar, confusión y alucinaciones visuales.

Por la noche, el estado del niño empeoró rápidamente, por lo que tuvo que ser conectado a un respirador en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

“Cuándo vimos al paciente en la UCIP, sospechamos que era rabia”, así lo dieron a conocer los médicos. Una prueba de PCR confirmó el diagnóstico de rabia al cuarto día de la hospitalización del niño.

La variante era del virus de la rabia de murciélago. El niño falleció al decimoséptimo día en el hospital.