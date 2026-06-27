Así puedes ver el asteroide gigante que “rozará" la Tierra HOY 27 de junio; NASA revela riesgo de impacto

Una roca espacial, bautizada como el asteroide 1997 NC1, de hasta 1.65 kilómetros de diámetro, cruzará el espacio cercano a la Tierra hoy sábado 27 de junio, y podrá ser rastreado en el cielo del hemisferio norte, ya que su paso es completamente seguro de acuerdo con información difundida por la NASA.

It's hot outside, and the 1-km-scale asteroid (152637) 1997 NC1 flies by at lunchtime. Why not stay in and follow the Asteroid Day Festival, live from Luxembourg?

Bringing together astronauts, asteroid experts and space mission engineers, the action starts at 10 am:… — ESA's Hera mission (@ESA_Hera) June 27, 2026

Según la agencia espacial, la distancia a la que pasará el asteroide del tamaño del puente Golden State, será de 2 millones 564 mil 877 kilómetros, aproximadamente. En términos astronómicos, esto equivale a más de 6.5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, lo que lo hace un margen amplio y seguro.

Tanto la NASA como la ESA, descartaron el riesgo de impacto que los medios de comunicación advirtieron, sin embargo, el objeto sí llevó la etiqueta técnica de "potencialmente peligroso" (PHA, por sus siglas en inglés), y esto ocurre cuando un objeto interestelar cruza la órbita terrestre.

¿Cómo ver el asteroide 1997 NC1?

Este asteroide no será visible a simple vista, por lo que los fanáticos de la exploración espacial deberán usar un equipo necesario de observación, como telescopios comerciales de al menos 15 centímetros o binoculares astronómicos para poder percibirlo como un punto de luz tenue en movimiento.

Cabe destacar, que la hora perfecta para verlo desde México era en la noche del viernes y la madrugada de este sábado, pero únicamente en espacios realmente oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Sin embargo, en Argentina y el Cono Sur, aún podrán disfrutar del espectáculo durante la noche deste 28 de junio y la madrugada del 29 de junio, ya que el objeto se desplaza firmemente hacia el cielo austral.

Para identificarlo, es mejor que te olvides de las típicas bolas de fuego de los videos de redes sociales, pues se verá más como una estrella diminuta y tenue que se mueve lentamente por el cielo nocturno.

Si vives en México, no de deprimas, aunque el pico del asteroide fue en la madrugada, seguirá siendo rastreable durante varias noches más, lo único que ocurrirá es que perderá el brillo poco a poco. Cabe destacar que el espectáculo se ve obstaculizado debido al intenso brillo de la Luna durante este fin de semana.

Cabe destacar que el asteroide 1997 NC1 tendrá su paso más cercano a la Tierra en más de 400 años este fin de semana, y no volverá a aproximarse hasta el 38 de junio de 2133, aseguró la ESA.