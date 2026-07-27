¿Entraron haciendo trampa? Diputados piden castigo tras el escándalo del examen de la UNAM

La decisión de la UNAM de frenar, por ahora, las inscripciones de licenciatura ya provocó reacciones en el ámbito político. Mientras la universidad revisa si hubo irregularidades en el examen de admisión 2026, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que la suspensión es una medida necesaria, aunque advirtió que la investigación no debe quedarse a medias.

Kenia López pide castigar el fraude y proteger a los aspirantes legítimos

La legisladora del PAN respaldó que la UNAM detuviera temporalmente el proceso de inscripción para los aspirantes aceptados, pero subrayó que, si se confirma que existió manipulación en la evaluación, quienes obtuvieron un lugar mediante un fraude deberán enfrentar las consecuencias.

"La investigación debe realizarse de manera expedita y deslindando responsabilidades, no debe permitirse que una persona obtenga un lugar mediante fraude, manipulación o cualquier ventaja indebida, al mismo tiempo deben protegerse los derechos de los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados son legítimos", indicó.

#UNAM #EducaciónPública #Jóvenes #NoticiasMéxico ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Miles quedan fuera de la UNAM Los resultados del proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejaron fuera a 133,576 estudiantes, logrando obtener un lugar únicamente 21,962 aspirantes. La situación ha encendido las alarmas debido a las denuncias de alumnos con promedios sobresalientes que quedaron fuera de carreras de alta demanda como Medicina. Estudiantes como Melissa y Ian, quienes obtuvieron puntajes de 114 y 116 aciertos respectivamente, expresaron su frustración ante la elevación de los puntajes mínimos y señalaron fallas e irregularidades durante la aplicación del examen en línea, como la filtración previa de las pruebas en redes sociales y la falta de supervisión. Ante la falta de oportunidades en la educación pública, familias enteras se ven obligadas a realizar enormes sacrificios económicos en instituciones privadas para no frenar el futuro académico de sus hijos. Reportaje de Geraldín Aragón para Azteca Noticias. #Educación

La UNAM busca despejar dudas sobre el examen 2026

La universidad informó que la entrega de documentos e inscripciones quedó suspendida de manera temporal mientras una comisión técnica analiza el desarrollo del proceso de admisión.

De acuerdo con la institución, el objetivo es revisar si existieron factores que comprometieran la integridad del examen, aplicado por primera vez completamente en línea. Una vez concluida la investigación, la UNAM dará a conocer las nuevas fechas y las decisiones correspondientes a través de sus canales oficiales.

Para Kenia López, la respuesta de la UNAM debe estar guiada por criterios técnicos y jurídicos, pero también por la transparencia.

La diputada señaló que, ante un caso de esta magnitud, la universidad tiene la obligación de garantizar certeza a los miles de jóvenes que participaron de manera legítima en el proceso. Añadió que, si la investigación confirma que hubo personas que obtuvieron un lugar mediante prácticas irregulares, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.

¿Por qué se habla de trampa en el examen de la UNAM?

La revisión comenzó después de que especialistas en evaluación educativa detectaran resultados poco habituales en el examen de ingreso 2026.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el incremento de aspirantes con calificaciones superiores a los 100 aciertos e, incluso, puntajes perfectos. En la carrera de Medicina, por ejemplo, nueve estudiantes alcanzaron los 120 aciertos, un escenario inusual comparado con procesos anteriores.

Los analistas también observaron un aumento considerable en los puntajes mínimos de ingreso en varias licenciaturas, lo que alimentó las dudas sobre el comportamiento estadístico del examen.

Entre los cambios detectados destacan:

