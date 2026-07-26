¿Tienes pase reglamentado a la UNAM 2026? Publican importante aviso para egresados

La inscripciones para estudiantes de pimer ingreso a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se suspendieron, pero ha surgido la duda sobre qué pasará con los alumnos que tiene pase reglamentado en 2026.

En este ciclo escolar que está por comenzar, algunos jóvenes que aspiraban estudiar en la UNAM no lograron entrar luego del concurso de selección a pesar de ser estudiantes de excelencia, pues solo 21 mil 962 obtuvieron un lugar y más de 133 mil fueron rechazados.

Estudiantes de excelencia se quedan sin un lugar para cursar la universidad

¿Cuándo serán las inscripciones a la UNAM 2026?

El 24 de julio de 2026, la UNAM informó en un comunicado que, los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 quedan suspendidos provisionalmente.

Las inscripciones, que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio, por ahora no tienen nueva fecha para reanudarse, pero esta se dará a conocer "en los próximos días" una vez que se revise el desarrollo del concurso a licenciatura 2026, aclaró la UNAM.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria", informó la universidad.

La UNAM informa la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas > https://t.co/edzkILyfuN pic.twitter.com/oV6Yewtfe6 — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2026

Pase reglamentado de la UNAM 2026: ¿qué pasará con él?

Este sábado 25 de julio se dio a conocer en un nuevo comunicado que las alumnos y alumnos egresados del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria, que cuenten con pase reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar el trámite de entrega de documentos.

La UNAM aseguró que la asignación de la carrera que eligieron está garantizada y a pesar de la suspensión del proceso de inscripciones, no hay afectación alguna para los egresados del bachillerato universitario.

Mientras tanto, deberán esperar la reanudación del proceso de inscripción y con ello, el inicio de las actividades académicas. Por ahora se definirán las fechas de las clases y estas se darán a conocer en los canales oficiales de la UNAM.