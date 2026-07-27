Convocatoria UNAM SUAyED 2026: Fechas de registro y carreras a distancia

La Convocatoria UNAM SUAyED 2026 ya tiene definidas las fechas oficiales más importantes para quienes desean estudiar carreras en las modalidades Abierta y a Distancia ; por lo que si tu plan es ingresar a la universidad sin asistir todos los días al salón de clases, e ste proceso será el único correspondiente al concurso de noviembre de 2026 , por lo que conviene conocer desde ahora el calendario.

De acuerdo con la programación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Convocatoria UNAM SUAyED se publicará el 31 de agosto de 2026 ; el registro de aspirantes será del 10 al 18 de septiembre , mientras que las fechas del examen quedaron programadas del 6 al 10 de noviembre.

¿Cuándo sale la Convocatoria UNAM SUAyED 2026?

El primer paso para participar será consultar la Convocatoria UNAM SUAyED, la cual estará disponible el 31 de agosto de 2026 .; en ese documento los aspirantes podrán revisar el procedimiento completo, los requisitos, el calendario y las indicaciones para completar el registro por internet.

Registro y fechas del examen para ingresar a la UNAM

Después de la publicación de la Convocatoria UNAM SUAyED, el registro de aspirantes se realizará del 10 al 18 de septiembre de 2026 ; posteriormente llegará una de las etapas más importantes del proceso: las fechas del examen , que abarcarán del 6 al 10 de noviembre de 2026 .

Finalmente, la UNAM publicará los resultados del concurso el 3 de diciembre , fecha en la que cada participante podrá consultar si obtuvo un lugar en una de las carreras elegidas.

Estos son los requisitos que deberás cumplir

Antes de iniciar el registro, los aspirantes deberán contar con el bachillerato concluido y un promedio mínimo de 7.0 . Además, el ingreso dependerá de aprobar el examen de admisión y cumplir con el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), como parte del proceso de selección establecido por la universidad.

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El primer examen de admisión 100% en línea de la UNAM quedó bajo la lupa.



Especialistas detectaron un aumento inusual de puntajes altos y la universidad ya investiga presuntas trampas; además, canceló más de 3 mil exámenes por irregularidades.



Los detalles en #LosRuizLara con… pic.twitter.com/M3Gs5lw0N0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Carreras a distancia disponibles en la Convocatoria UNAM SUAyED

La Convocatoria UNAM SUAyED contempla una amplia oferta de carreras distancia en distintas áreas; entre las licenciaturas disponibles se encuentran: Psicología, Administración, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social, Diseño y Comunicación Visual, Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y Administración de Archivos y Gestión Documental.